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Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 13:32 | 

Son depremler, nerede deprem oldu? 1 Mayıs Türkiye son depremler listesi

Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve az hissedilen depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Vatandaşların belli belirsiz hissettiği sarsıntıların ardından deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinde cevap buluyor. İşte 1 Mayıs son depremler listesi ve detaylar

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1

Ülkemizde meydana gelen depremler arasında en büyüğü dün Antalya'da gerçekleşti. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:52'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İşte 1 Mayıs son depremler listesi ve detaylar

2

2021.05.01 12:48:45 37.8263 26.8565 5.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2021.05.01 12:43:24 35.2118 23.5115 12.7 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.05.01 12:42:43 39.5145 30.1577 3.4 -.- 2.2 -.- SOKMEN-(KUTAHYA)
2021.05.01 11:53:59 36.3833 27.1918 8.3 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.01 11:30:55 37.5967 30.0440 22.2 -.- 2.0 -.- DUGER-(BURDUR)
2021.05.01 10:39:52 40.4688 35.4078 5.0 -.- 1.8 -.- TOTALI-MECITOZU (CORUM)
2021.05.01 10:34:32 36.4030 27.3210 7.8 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.05.01 09:38:50 34.8420 34.0915 27.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2021.05.01 09:15:43 37.3232 36.9998 5.4 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

3

2021.05.01 09:05:38 38.9632 43.5560 1.8 -.- 2.9 -.- UNSELI-MURADIYE (VAN)
2021.05.01 08:39:49 41.7352 33.3738 11.0 -.- 1.9 -.- KOZLUOREN-AZDAVAY (KASTAMONU)
2021.05.01 06:36:57 36.5970 27.4263 2.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.01 05:05:25 39.3288 27.7275 6.7 -.- 1.9 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
2021.05.01 04:12:33 39.1202 29.0393 13.9 -.- 1.1 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
2021.05.01 03:19:17 39.3017 27.7505 7.3 -.- 1.4 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA)
2021.05.01 03:16:31 36.3618 27.3047 5.4 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.05.01 03:15:32 36.4175 27.1503 23.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.01 03:05:30 36.4222 27.2698 13.4 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.05.01 03:04:36 39.2883 27.7417 11.1 -.- 1.1 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
2021.05.01 03:00:51 39.2117 29.3292 11.1 -.- 1.6 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
2021.05.01 02:49:32 39.3203 27.7335 1.3 -.- 1.9 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
2021.05.01 01:39:26 43.4563 41.2633 82.4 -.- 3.0 -.- GURCISTAN
2021.05.01 01:32:12 39.1267 28.1438 5.3 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.05.01 01:21:06 41.3567 44.0615 8.5 -.- 1.9 -.- GURCISTAN
2021.05.01 00:51:56 36.2805 27.2568 8.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.01 00:42:47 36.3900 27.2247 23.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.01 00:34:17 36.4557 27.1533 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.01 00:22:23 36.4500 27.2037 1.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.01 00:16:20 37.9145 27.1212 5.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.01 00:10:01 37.0298 30.4838 5.0 -.- 1.6 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)

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