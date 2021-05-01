Son depremler, nerede deprem oldu? 1 Mayıs Türkiye son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen depremler arasında en büyüğü dün Antalya'da gerçekleşti. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:52'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İşte 1 Mayıs son depremler listesi ve detaylar