Son depremler, nerede deprem oldu? 1 Mayıs Türkiye son depremler listesi
Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve az hissedilen depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Vatandaşların belli belirsiz hissettiği sarsıntıların ardından deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinde cevap buluyor. İşte 1 Mayıs son depremler listesi ve detaylar
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Ülkemizde meydana gelen depremler arasında en büyüğü dün Antalya'da gerçekleşti. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:52'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İşte 1 Mayıs son depremler listesi ve detaylar