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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 11:54 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarını öğrenmek istiyorlar. İstanbul'da saat 01.11'de AFAD'ın verilerine göre Adalar bölgesinde 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki bugün en son nerede deprem oldu? İşte son dakika açıklamaları

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Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. AFAD tarafından verilen bilgiye göre Konya Seydişehir’de saat 11:15’te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından verilen bilgiye göre Konya Seydişehir’de saat 11:15’te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 09.13'te Akdeniz'de Girit'in güneyinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın 290 kilometre uzağında gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 08:34’te 3.4 büyüklüğünde Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

İstanbul'da saat 01.11'de AFAD'ın verilerine göre Adalar bölgesinde 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.10.26 11:15:40 37.5242 32.0275 1.9 -.- 2.6 -.- CAT-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.10.26 10:48:43 40.3870 27.1193 5.2 -.- 2.2 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2020.10.26 10:39:50 38.7563 26.4758 6.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.26 09:41:59 38.9143 25.9803 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.26 08:34:20 38.6823 25.3872 10.4 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel

2020.10.26 08:34:20 38.6823 25.3872 10.4 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel

2020.10.26 08:06:02 38.8617 26.9478 7.8 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.26 07:56:07 39.1235 41.2372 8.6 -.- 2.8 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.10.26 07:06:00 36.9150 27.6183 7.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.26 07:03:17 36.9655 27.5440 6.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.26 07:02:45 36.8845 27.4403 25.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.26 06:14:55 40.7745 29.0717 12.5 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel2020.10.26 06:11:23 40.7565 28.9377 3.1 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.10.26 06:02:06 40.1418 27.3877 13.7 -.- 2.7 -.- YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2020.10.26 05:47:36 36.9578 27.5665 7.1 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.26 05:34:22 38.8650 44.4388 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.10.26 05:24:42 38.9122 27.9682 11.7 -.- 2.5 -.- ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.26 05:21:19 39.0378 27.8680 1.9 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.26 03:49:47 38.3383 26.5060 10.6 -.- 1.8 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) İlksel

2020.10.26 01:11:52 40.7643 29.0738 9.1 -.- 2.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.10.26 00:48:42 39.9455 39.5252 5.1 -.- 2.0 -.- BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2020.10.26 00:35:34 39.0833 27.8643 7.0 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.26 00:27:33 40.8907 28.2258 6.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.10.26 00:22:20 35.9882 28.8540 8.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.26 00:04:27 36.9758 28.2073 24.4 -.- 1.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.10.26 00:03:04 39.8472 43.4248 29.3 -.- 1.7 -.- KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

2020.10.25 23:51:11 41.3160 29.1913 18.0 -.- 1.4 -.- RIVA-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel

2020.10.25 23:42:07 39.1220 29.0398 5.4 -.- 2.2 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.25 23:34:42 38.8308 30.0993 5.3 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel

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