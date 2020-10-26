Son depremler: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. AFAD tarafından verilen bilgiye göre Konya Seydişehir’de saat 11:15’te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler