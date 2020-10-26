Son depremler: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarını öğrenmek istiyorlar. İstanbul'da saat 01.11'de AFAD'ın verilerine göre Adalar bölgesinde 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki bugün en son nerede deprem oldu? İşte son dakika açıklamaları
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Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. AFAD tarafından verilen bilgiye göre Konya Seydişehir’de saat 11:15’te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler
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DEPREM Mİ OLDU?
AFAD tarafından verilen bilgiye göre Konya Seydişehir’de saat 11:15’te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 09.13'te Akdeniz'de Girit'in güneyinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın 290 kilometre uzağında gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 08:34’te 3.4 büyüklüğünde Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.
İstanbul'da saat 01.11'de AFAD'ın verilerine göre Adalar bölgesinde 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.