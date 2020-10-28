Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. 28 Ekim’de yapılan açıklamada Erzincan’de deprem meydana geldi açıklandı. AFAD tarafından verilen bilgilerde Tercan ilçesinde saat 12.16'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,3 olarak duyuruldu. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler