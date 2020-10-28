Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarını öğrenmek istiyorlar. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. İşte detaylar
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Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. 28 Ekim’de yapılan açıklamada Erzincan’de deprem meydana geldi açıklandı. AFAD tarafından verilen bilgilerde Tercan ilçesinde saat 12.16'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,3 olarak duyuruldu. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler
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DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.