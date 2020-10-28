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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 12:47 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarını öğrenmek istiyorlar. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. İşte detaylar

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Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. 28 Ekim’de yapılan açıklamada Erzincan’de deprem meydana geldi açıklandı. AFAD tarafından verilen bilgilerde Tercan ilçesinde saat 12.16'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,3 olarak duyuruldu. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.10.28 12:16:12 39.8912 40.2442 5.0 -.- 4.3 4.4 ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) REVIZE01 (2020.10.28 12:16:13)

2020.10.28 12:12:30 39.6073 25.9982 2.2 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.28 10:59:35 39.1348 29.0465 4.7 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 09:59:19 38.4283 39.2503 8.6 -.- 2.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.10.28 09:12:12 39.1255 29.0627 6.8 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:55:53 39.1490 29.0435 5.3 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:52:02 35.8553 36.5427 12.2 -.- 3.3 3.3 SURIYE İlksel

2020.10.28 08:44:43 39.1195 29.0785 21.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:38:13 39.1657 29.0493 4.9 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:37:46 39.1532 29.0667 6.2 -.- 2.1 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:36:11 39.1472 29.0747 4.9 -.- 1.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:31:30 36.9603 27.5438 12.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.28 06:24:11 37.9777 38.4770 5.0 -.- 2.0 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

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