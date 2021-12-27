Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor:. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. 27 Aralık'ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum Yiğitler-Tekman'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 1.3 km. derinliğinde gerçekleşti.