Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Vatandaşlar bu listeye göre depremin nerede olduğunu ve şiddetini öğrenebiliyorlar. Sabah saatlerinin en yüksek sarsıntısı Erzurum'da meydana geldi. Peki, en son nerede oldu? İşte son depremler hakkında veriler
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor:. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. 27 Aralık'ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum Yiğitler-Tekman'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 1.3 km. derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU?
Saat 07:17'de Çorum'da 2.0 büyüklüğünde, saat 07:16'da Hakkari'de 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
27 Aralık'ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum Yiğitler-Tekman'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 1.3 km. derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
27 Aralık'ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum Yiğitler-Tekman'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 1.3 km. derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.12.27 07:17:24 40.4542 34.8060 9.4 -.- 2.0 -.- SARIMBEY-(CORUM) İlksel2021.12.27 07:16:24 37.8693 44.6018 5.0 -.- 2.7 -.- ESENDERE-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel2021.12.27 06:42:06 39.5085 41.1987 9.1 -.- 1.9 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel2021.12.27 06:38:38 40.0610 38.9045 12.7 -.- 1.8 -.- OREN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel2021.12.27 06:16:33 39.4685 41.1322 12.0 -.- 1.8 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM) İlksel2021.12.27 06:05:13 38.9553 26.1205 12.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel2021.12.27 05:59:36 39.4965 41.2062 1.3 -.- 3.8 3.9 YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel2021.12.27 05:57:12 39.5022 41.1492 11.0 -.- 2.0 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel2021.12.27 05:57:00 35.1540 26.9585 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel2021.12.27 05:52:36 39.5173 41.1602 2.9 -.- 2.0 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel2021.12.27 05:49:48 39.5050 41.1917 9.3 -.- 1.5 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel2021.12.27 05:46:32 39.4985 41.2125 1.4 -.- 3.2 3.2 KARLICA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel2021.12.27 05:44:14 37.9105 32.0673 1.7 -.- 1.5 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel2021.12.27 05:12:32 37.5705 29.5165 5.4 -.- 2.3 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel2021.12.27 03:49:13 40.1995 31.7300 8.3 -.- 1.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel2021.12.27 03:41:56 39.5140 41.1543 11.3 -.- 2.3 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel