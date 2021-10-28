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Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 08:04 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açılmaları yakından takip ediliyor. Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapılıyor. 28 Ekim’de Konya Mevlütlü Tuzlukçu’da sarsıntılar yaşanıyor. İlk sarsıntının yaşandığı 00:38’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler hakkında açıklamalar

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Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. En son nerede deprem olduğu, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. 28 Ekim'de Girit Adası'nda saat 07:14'te 2.9 büyüklüğünde, saat 06:51'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'da ise artçılar devam ediyor.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

28 Ekim'de Girit Adası'nda saat 07:14'te 2.9 büyüklüğünde, saat 06:51'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.7 olan depremin derinliği 16.1 olarak açıklandı. Girit Adası açıklarında saat 05:37'de ise 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Konya'da ise saat 06:09'da 1.4 büyüklüğünde, saat 03:44'de 2.2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.10.28 07:14:34 35.2122 25.2518 6.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.28 06:51:27 35.2275 26.3838 16.1 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.28 06:09:15 38.5577 31.6573 23.6 -.- 1.4 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.28 06:08:17 34.7807 32.9238 6.8 -.- 3.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.10.28 05:51:41 38.5828 31.6365 10.5 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.28 05:37:45 35.0593 26.4855 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.28 05:30:20 35.8927 28.4565 12.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel2021.10.28 05:27:04 37.5908 31.5295 1.1 -.- 2.7 -.- USTUNLER-BEYSEHIR (KONYA) İlksel

2021.10.28 04:43:08 34.9960 24.2855 23.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.28 04:39:33 38.5782 31.6377 16.7 -.- 1.4 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.28 04:25:36 35.1612 25.1810 9.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.10.28 04:25:45)

2021.10.28 03:44:43 38.5832 31.6307 5.4 -.- 2.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.28 03:36:21 38.5475 31.6342 3.3 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.28 03:09:09 38.5680 31.6402 5.0 -.- 1.7 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

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