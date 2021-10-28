Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. En son nerede deprem olduğu, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. 28 Ekim'de Girit Adası'nda saat 07:14'te 2.9 büyüklüğünde, saat 06:51'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'da ise artçılar devam ediyor.