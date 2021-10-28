Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açılmaları yakından takip ediliyor. Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapılıyor. 28 Ekim’de Konya Mevlütlü Tuzlukçu’da sarsıntılar yaşanıyor. İlk sarsıntının yaşandığı 00:38’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler hakkında açıklamalar
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Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. En son nerede deprem olduğu, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. 28 Ekim'de Girit Adası'nda saat 07:14'te 2.9 büyüklüğünde, saat 06:51'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'da ise artçılar devam ediyor.
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DEPREM Mİ OLDU?
28 Ekim'de Girit Adası'nda saat 07:14'te 2.9 büyüklüğünde, saat 06:51'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.7 olan depremin derinliği 16.1 olarak açıklandı. Girit Adası açıklarında saat 05:37'de ise 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Konya'da ise saat 06:09'da 1.4 büyüklüğünde, saat 03:44'de 2.2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.