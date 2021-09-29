Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Girit Adası’nda deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.1, derinliği ise 11.5 olarak duyuruldu. Sarsıntı saat 07:06’da gerçekleşti. Yine Girit Adası’nda saat 04:29’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili bilgiler