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Haber Giriş: 29 Eylül 2021 - 07:47 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları güncel olarak yayınlanıyor. Son depremler hakkında bilgiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Vatandaşlar bu açıklamalarda depremin şiddetini ve derinliğini öğrenebiliyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler hakkında açıklamalar

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1

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Girit Adası’nda deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.1, derinliği ise 11.5 olarak duyuruldu. Sarsıntı saat 07:06’da gerçekleşti. Yine Girit Adası’nda saat 04:29’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili bilgiler

2

Saat 07:25'te Çanakkale Tavaklı açıklarında 1.8 büyüklüğünde, Kuşadası Körfezi'nde saat 07:0'da 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

29 Eylül'de Girit Adası’nda deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.1, derinliği ise 11.5 olarak duyuruldu. Sarsıntı saat 07:06’da gerçekleşti. Yine Girit Adası’nda saat 04:29’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.29 07:25:44 39.7177 26.0052 17.7 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.29 07:06:33 35.2303 25.2737 11.5 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.29 07:00:21 37.9143 26.8833 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.29 06:26:26 36.9318 27.8008 29.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.29 05:31:02 36.5157 27.1920 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.29 05:19:10 35.0988 25.2023 7.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.29 05:17:37 36.9235 27.9048 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.29 04:29:26 35.2085 25.2540 10.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.29 04:07:10 36.5853 27.4552 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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