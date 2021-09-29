Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları güncel olarak yayınlanıyor. Son depremler hakkında bilgiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Vatandaşlar bu açıklamalarda depremin şiddetini ve derinliğini öğrenebiliyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler hakkında açıklamalar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Girit Adası’nda deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.1, derinliği ise 11.5 olarak duyuruldu. Sarsıntı saat 07:06’da gerçekleşti. Yine Girit Adası’nda saat 04:29’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili bilgiler
2
Saat 07:25'te Çanakkale Tavaklı açıklarında 1.8 büyüklüğünde, Kuşadası Körfezi'nde saat 07:0'da 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
29 Eylül'de Girit Adası’nda deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.1, derinliği ise 11.5 olarak duyuruldu. Sarsıntı saat 07:06’da gerçekleşti. Yine Girit Adası’nda saat 04:29’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.