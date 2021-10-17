Son depremler: Deprem mi oldu? 17 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son bilgiler Akdeniz bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 17 EKİM 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:15:08 40.1513 31.6890 9.6 -.- 1.9 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
06:08:44 40.9500 42.6325 8.6 -.- 2.9 -.- CAKILDERE-GOLE (ARDAHAN)
05:40:49 40.1708 31.7700 5.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:47:37 35.2995 31.9058 5.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
04:23:09 35.3117 31.8712 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
04:15:36 36.4502 27.2595 9.2 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
04:14:16 37.8905 26.9715 10.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:44:38 38.7867 33.5648 7.5 -.- 1.4 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
02:40:29 37.7472 29.1400 5.7 -.- 1.6 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
02:31:13 35.0682 24.0267 12.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:19:28 39.3480 37.8980 5.0 -.- 3.1 3.1 KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS)
01:40:22 40.9730 42.6675 5.0 -.- 3.4 3.3 MESEDIBI-GOLE (ARDAHAN)
01:00:00 39.3580 37.9273 5.0 -.- 3.5 3.5 KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS)
00:58:21 36.5180 27.1450 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:57:02 40.7933 27.7758 19.1 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI
00:47:14 38.5255 39.3825 6.2 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ