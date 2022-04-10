Son depremler: Deprem mi oldu? 10 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 10 Nisan Pazar gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:03:20 39.2115 39.7938 10.2 -.- 2.4 -.- GERIS-NAZIMIYE (TUNCELI)
08:47:30 38.1647 38.7312 12.7 -.- 2.3 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
08:29:53 37.0447 28.4180 7.6 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
08:26:28 37.0087 28.3695 7.7 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
08:22:54 36.9948 28.3750 6.4 -.- 1.9 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
08:21:57 37.0520 28.4007 20.5 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
08:20:03 37.0598 28.4353 6.9 -.- 2.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
07:25:57 38.0453 29.0283 17.4 -.- 2.1 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
07:22:10 39.4335 27.8750 4.5 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR)
06:52:48 39.4880 27.8425 9.3 -.- 2.3 -.- TURKALI-(BALIKESIR)
06:49:36 37.0053 28.3842 9.5 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
06:38:59 37.8092 27.2963 3.3 -.- 2.1 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
06:37:43 37.8487 27.3232 4.9 -.- 2.6 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)
06:30:55 39.0735 29.5780 25.3 -.- 1.6 -.- SAMRALAR-GEDIZ (KUTAHYA)
06:28:07 38.3623 23.4905 5.0 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN
06:07:15 37.1215 28.6013 5.4 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
06:06:54 37.3590 35.0108 6.6 -.- 1.6 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)
06:00:55 37.0202 28.3985 9.8 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
05:45:43 37.0038 28.3645 15.7 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
05:43:08 38.7048 43.2882 5.0 -.- 3.4 3.5 ATMACA-(VAN)
05:12:31 38.3397 23.4693 74.2 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN
05:08:09 38.1090 38.5820 5.0 -.- 3.8 3.9 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
05:00:49 37.0448 27.7815 11.9 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
04:51:06 38.3592 28.4208 8.8 -.- 2.2 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)
03:38:32 36.9698 27.6392 14.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:37:28 36.9580 27.6257 7.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:32:30 36.9712 27.6427 10.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:11:27 37.0142 28.4132 15.1 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)
02:37:29 38.1873 38.6573 1.1 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
02:26:34 38.1772 38.6695 5.0 -.- 2.2 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
01:15:39 40.4492 30.6757 9.3 -.- 1.2 -.- KASIKCISEYHLER-GOYNUK (BOLU)
01:11:12 36.9882 27.6400 7.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:54:50 38.1587 38.6335 5.3 -.- 1.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
00:48:38 38.1220 38.5965 5.0 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
00:32:49 39.0090 27.9425 11.9 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
Önceki gün Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’dan da hissedildi. Kısa süren depremde can kaybı yaşanmadı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Saat 17.02de Pütürge ilçemiz kırsalında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden dolayı herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da önemli bir hasar olayı bildirilmemiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. (DHA)