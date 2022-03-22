Son depremler: Bursa’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 22 Mart’ta Bursa Mustafakemalpaşa’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.22’de yerin 14.4 km. derinliğinde gerçekleşti.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel