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Son depremler: Bursa’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen depremlerin şiddeti, nerede olduğu ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. 22 Mart’ta günün en yüksek deprem haberi Bursa’dan geldi. Peki, deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

1/3Son depremler: Bursa’da deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 22 Mart’ta Bursa Mustafakemalpaşa’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.22’de yerin 14.4 km. derinliğinde gerçekleşti.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

3/3Son depremler: Bursa’da deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması



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