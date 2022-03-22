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Son dakika... Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

#Bursa#Deprem#Son Dakika

Bursa'da merkez üssü Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 17.10’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Körekem Mahallesi olarak açıklandı. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken, mahalle muhtarı Cafer İkizoğlu depremde can kaybı ve yaralanma meydana gelmediğini, mahalledeki binalarda hasar oluşmadığını açıkladı. Sabah saat 07.22’de de merkez üssü Körekem olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada da deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtildi.

SABAH SAATLERİNDE DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Bursa'da sabah erken saatlerde merkez üssü yine Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. 

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AFAD verilerine göre saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak ölçülmüştü.

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Bursada 3,8 büyüklüğünde depremBursa'da 3,8 büyüklüğünde depremHaberi Görüntüle

 

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#Bursa#Deprem#Son Dakika

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