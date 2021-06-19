Son dakika... Yer: Silivri! Müsilajdan sonra bu kez de...

Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar.