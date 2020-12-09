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Hürriyet
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Dünya
Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 15:30 | 

Son dakika... Tam o an! Basamağı fark etmedi, yere kapaklandı...

Almanya Federal Meclisi'nde 2021 bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ayağı takılarak yere düştü. Bakan Klöckner’e Maliye Bakanı Olaf Scholz yardım etti.

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Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Federal Meclis'te basamağa takılınca yere düştü. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz'un yardımına koştuğu Bakan, kazayı yara almadan atlattı.

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Federal Meclis'te genel görüşmeler başlamadan önce genel kurula giren Klöckner, bakanlara ayrılan bölüme geçmek istediği sırada önündeki basamağı fark edemedi.

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Yüksek topuklu ayakkabısıyla bir anda boşluğa düşen Klöckner'in yardımına ise Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz yetişti.

4BİR ŞEYİM YOK
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"BİR ŞEYİM YOK"

Scholz'un desteğiyle yerden kalkan Bakan Klöckner, Meclis'teki milletvekillerine gülümseyerek ve ellerini havaya kaldırarak, "Bir şeyim yok" dedi.

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Klöckner'in düşen gözlüğünü yerden alan Scholz kendisine verdi.

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Bakan, düşmenin şokunu atlattıktan sonra Bakanlar Kurulu üyeleri için ayrılan bölüme geçerek dosyalarını inceledi.

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