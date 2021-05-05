Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Tam kapanma etkisi... İşte son durum

EN AZ VAKA ŞIRNAK'TA Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.