Son dakika: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısında merak edilen soru yanıt buldu.. 'Türkiye öncelikli olacak'

TROPİKAL ÜLKELER ENDİŞELİ Sıcaklık kontrol sistemine sahip bu konteynerler, bin ile 5 bin dozu 10 gün boyunca eksi 70 derecede herhangi bir ekstra dondurma işlemine gerek kalmadan taşıyabiliyor. Fakat uzmanlar, Batı’daki en prestijli hastanelerde bile soğuk depolama kapsitesinin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.