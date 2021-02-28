Son dakika: Normalleşme en yakın onlar! İşte mercek altındaki 30 il

ORTA RİSKLİ İLLER
Bakanlığın paylaştığı kritik verilerde, haftalık vaka sayısı 100 binde 11-35 arasındaki iller ise "orta" riskli olarak görülüyor. Orta riskli illerimiz ise şu şekilde sıralanıyor: Afyonkarahisar: 31.62, Ankara: 35.39, Ağrı: 19.61, Bartın: 31.16,Bayburt: 21.98, Bingöl: 18.45,Bitlis: 15.10, Çankırı: 26.50, Denizli: 31.51, Erzincan: 34.13, Karabük: 16.83, Kars: 18,.60, Uşak: 17.32, Van: 13.92, Kastamonu: 21.79, Kırşehir: 30.86, Mardin: 12.52, Şanlıurfa: 20.42, Tunceli: 29.96, Eskişehir: 35.55, Gaziantep: 35.08, Kahramanmaraş: 35.35, Siirt: 20.54, Diyarbakır: 18.00, Erzincan 34.13