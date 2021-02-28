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Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 11:07 | 

Son dakika: Normalleşme en yakın onlar! İşte mercek altındaki 30 il

Türkiye’de normalleşme adımları yarın kabine toplantısında ele alınacak. Son koronavirüs vaka sayılarına göre 30 il normalleşmeye en yakın iller olarak görülüyor. Hangi iller normalleşme kapsamına alınacak, restoranlar açılacak mı, yüz yüze eğitimde hangi adımlar atılacak. Ayrıntıları CNN TÜRK Ankara Muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

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Milyonlarca kişi ilgilendiren soruların cevabı Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında netleşecek. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Koca detaylı bir sunum yapacak. Bu sunumun içindeki illerdeki vaka durumu, bilim kurulunun belirlemiş olduğu normalleşme kriterleri yer alacak.

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Yerinde karar yöntemiyle hangi illerde hangi tür normalleşme adımlarının atılacağı kabine toplantısında netleşmiş olacak.

3RESTORANLAR-KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK
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RESTORANLAR-KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK

Milyonlarca kişinin beklediği bir konu restoranlar kafeler ne zaman açılacak, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşeyecek mi? Tüm bu soruların cevabı bilim kurulunun vermiş olduğu normalleşme kriterlerine göre yapılacak.

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Yerinde karar mekanizması işleyecek. Hangi vaka sayısına sahip illerde hangi adımların atılacağı kabine toplantısı sonucunda netleşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada restoran ve kafelerle ilgili olarak neler yapabiliriz hangi adımları atabiliriz, bunu kabine toplantısında ele alacağız demişti.

6
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Bilim kurulunun aldığı kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılacak. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 35’in altına gelen orta ve düşük olan 30 kentte normalleşme adımlarının atılması kabine toplantısı sonrası bekleniyor.

7DÜŞÜK RİSKLİ İLLER:
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DÜŞÜK RİSKLİ İLLER:

Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihleri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli olarak görülüyor. Düşük riskli iller ise şu şekilde görülüyor: Hakkari: 3.21, Şırnak: 3.91, Muş: 8.51, Batman: 8.71, Iğdır: 10.43

8ORTA RİSKLİ İLLER
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ORTA RİSKLİ İLLER

Bakanlığın paylaştığı kritik verilerde, haftalık vaka sayısı 100 binde 11-35 arasındaki iller ise "orta" riskli olarak görülüyor. Orta riskli illerimiz ise şu şekilde sıralanıyor: Afyonkarahisar: 31.62, Ankara: 35.39, Ağrı: 19.61, Bartın: 31.16,Bayburt: 21.98, Bingöl: 18.45,Bitlis: 15.10, Çankırı: 26.50, Denizli: 31.51, Erzincan: 34.13, Karabük: 16.83, Kars: 18,.60, Uşak: 17.32, Van: 13.92, Kastamonu: 21.79, Kırşehir: 30.86, Mardin: 12.52, Şanlıurfa: 20.42, Tunceli: 29.96, Eskişehir: 35.55, Gaziantep: 35.08, Kahramanmaraş: 35.35, Siirt: 20.54, Diyarbakır: 18.00, Erzincan 34.13

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Yüz yüze eğitim için de 1 Mart sonrası yerinde karar mekanizmasıyla başlaması bekleniyordu. Kabine toplantısı sonrasına alındı.

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Kabine toplantısı sonrası yerinde karar ile eğitime başlanacak. Hangi illerde eğitim başlayacak veya ertelenecek kabine toplantısı sonrası belli olacak.

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