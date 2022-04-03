Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
RİZE 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık