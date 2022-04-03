Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAKARYA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



