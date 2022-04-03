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Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da sıcak hava pazar günü yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. İlkbahar yurt genelinde kendisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Nisan Pazar günü İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Nisan hava durumu tahminleri.

1/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

3/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu

4/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 22°C
Az bulutlu

5/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

6/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

7/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

RİZE 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu

8/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

9/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak