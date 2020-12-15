Son dakika... MEB'den yüz yüze eğitim genelgesi: Ana sınıfları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?
Son dakika haberi... Ana sınıfları ve kreşler açılacak mı? sorusunun yanıtı belli oldu. Kabine toplantısı sonrası kreşler, okul öncesi ve ana sınıfların durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından anaokullarıyla ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi. MEB'den yayımlanan genelgede de yüz yüze eğitimin detayları paylaşıldı. İşte, ana sınıfları ve kreşlerle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kreşler ve ana sınıflarının durumu uzaktan eğitime geçmesinin ardından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde MEB'den yapılan yazılı açıklamada “Özel okullara bağlı anasınıfı ve anaokulları yüz yüze eğitime devam edebilecekler” denilmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir." ifadelerini kullandı. MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin yayımlanan genelgede de , resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi kararı alındığı bildirildi. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
ANASINIFI, KREŞLER AÇILIYOR MU, NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan kreşler ve ana sınıfları ile ilgili şunları ifade etti;
Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır.”
3
Abone Ol
MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.
4
Abone Ol
GENELGE YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, resmi ve özel anaokulları ile uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin genelge yayımladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede, "Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması ve halk sağlığının korunması kapsamında alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeniden değerlendirilmiş ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alınmıştır" denildi.
5
Abone Ol
VELİLERİN TALEBİ İLE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK
Karar doğrultusunda; Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebileceği bildirilen genelgede, "Velilerin talebine bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Resmi okullardaki yüz yüze eğitimler, daha önce açıklanan ilgili yazılardaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.