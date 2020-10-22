ÖSYM Son dakika: KPSS sonuçları açıklandı.. KPSS sonuçları sonuc.osym.gov.tr'den erişime açıldı

DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN? Lisans oturumları için bekleyiş sürerken diğer KPSS sınavları için de hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?