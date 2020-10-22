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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 08:56 | 

ÖSYM Son dakika: KPSS sonuçları açıklandı.. KPSS sonuçları sonuc.osym.gov.tr'den erişime açıldı

ÖSYM'den KPSS lisans sonuçları için son dakika duyurusu geldi. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada '2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı' ifadelerine yer verildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de resmi sosyal medya hesabı üzerinden KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, 2020 KPSS sonuçlarını online platform üzerinden görüntüleyebilecek. İşte KPSS sonuç görüntüleme ekranı...

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KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 KPSS sonuçları 23 Ekim tarihinden itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranı AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifrelerini siteme girerek KPSS sonucunu görüntüleyebilecek.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2ÖSYM Başkanından açıklama
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ÖSYM Başkanı'ndan açıklama

KPSS sonuçları için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den de açıklama geldi. Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: Değerli adaylarımız,

Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

3KPSS SONUÇLARI İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER
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KPSS SONUÇLARI İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

4DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN
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DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

Lisans oturumları için bekleyiş sürerken diğer KPSS sınavları için de hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

5KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN UYGULANACAK
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KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN UYGULANACAK?

21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan KPSS Önlisans başvuruları sonrasında sınav 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

6KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN UYGULANACAK
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN UYGULANACAK?

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

7KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, SINAV HANGİ TARİHTE
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KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, SINAV HANGİ TARİHTE?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde alınacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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KPSS sonuçları açıklandı

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