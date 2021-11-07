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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 07 Kasım 2021 - 12:31 | 

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş uyarı!

Yaklaşık iki yıldır koronavirüsün pençesinde olan dünyaya flaş bir uyarı geldi. 2015 yılında 'dünya bir salgın hastalığa hazır değil' uyarısı yapan ve haklı çıkan Bill Gates, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Çeyrek milyara yakın insana bulaşan ve 5 milyondan fazla insanın canına mal olan virüs ile mücadele son sürat sürüyor. Dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da virüse karşı geliştirilen ilaç için son kontroller yapılıyor.

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Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs ile mücadele son sürat devam ederken Bill Gates'ten çok konuşulacak bir uyarı geldi.

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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

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Gates şimdi de gezegenimizi bekleyen yeni tehlike ile ilgili konuştu ve dünya liderlerinine çok konuşulacak uyarılarda bulundu.

6TERÖRİSTLERİN YENİ HEDEFİ

TERÖRİSTLERİN YENİ HEDEFİ

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Gates, yakın tarihli bir röportajda dünya liderlerini çiçek hastalığının gelecekte teröristler tarafından biyolojik bir silah olarak kullanılabileceği konusunda uyardı.

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Gates ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) milyar dolarlık bir Pandemi Görev Gücü kurulması çağrısında bulundu.

8YENİ SALGIN UYARISI

YENİ SALGIN UYARISI

Yeni bir salgına hazır olmadığımızın altını çizen Gates, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin , dünyanın bir sonraki salgına hazır olması için araştırmayı finanse etmek için 'on milyarlarca dolar' harcaması gerektiğini belirtti.

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Daha önce 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

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Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

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Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

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Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi

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Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.

14KRİTİK EŞİK AŞILDI

KRİTİK EŞİK AŞILDI!

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. En fazla can kaybı ise 766 bin 299 ile ABD'de kaydedildi.

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Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.

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İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti. Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.

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