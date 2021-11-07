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Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş uyarı!
Yaklaşık iki yıldır koronavirüsün pençesinde olan dünyaya flaş bir uyarı geldi. 2015 yılında 'dünya bir salgın hastalığa hazır değil' uyarısı yapan ve haklı çıkan Bill Gates, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Gates şimdi de gezegenimizi bekleyen yeni tehlike ile ilgili konuştu ve dünya liderlerinine çok konuşulacak uyarılarda bulundu.
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