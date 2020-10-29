Son dakika: Koronavirüste korkulan oldu, ikinci dalga Avrupa'yı sert vurdu! Kapatma haberler üst üste geliyor

MERKEL YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni karantina önlemleri ile ilgili eyalet başbakanlarıyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Buna göre 4 haftalığına tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonlarının, yüzme havuzlarının, bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına karar verildi.