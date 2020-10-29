Son dakika: Koronavirüste korkulan oldu, ikinci dalga Avrupa'yı sert vurdu! Kapatma haberler üst üste geliyor
Koronavirüs salgınında ikinci dalga tüm dünyada etkili olmaya başlarken Avrupa ülkeleri adeta kabusu yaşıyor. Gelen son dakika haberine göre, Avrupa koronavirüse diz çökmüş durumda. Neredeyse tüm Avrupa'da Kovid-19 vaka sayıları rekor kırarken ülkeler art arda kapanma kararları açıklamaya başladı. Fransa ve Almanya'nın ardından Polonya da sert önlemler alındığını açıkladı. İşte koronavirüs salgınında başa dönen dönen Avrupa ülkelerinden son dakika gelişmeleri...
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Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı 44 milyon 774 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 179 bin 232'ye ulaştı.
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Kuzey yarımküre kış mevsimine hazırlanırken dünya çapında artan vaka ve ölüm sayıları koronavirüste ikinci dalga paniğini artırıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde hemen her gün Kovid-19 vaka sayıları rekor kırarken ülkeler teker teker sıkı tedbirlere geri dönüyor.
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MACRON AÇIKLADI: FRANSA YENİDEN KAPANIYOR!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alınan tedbirlerini açıkladı. Macron, Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.
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Ülkede virüsün çok hızlı şekilde yayıldığını ifade eden Macron, salgınla mücadelede iyi strateji izlediklerini savundu. Macron, Avrupa'da İspanya ve İrlanda gibi ülkelerin daha erken vakitte sıkı tedbirler aldığını ancak bu ülkelerle aynı durumda olduklarını söyledi.
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Salgında ikinci dalgada ilkinden daha fazla kişinin hayatını kaybedeceği uyarısında bulunan Macron, haftada 1,9 milyon test yapıldığı bilgisini paylaştı. Macron, 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde 1 Aralık'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.
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Üniversitelerin dışında tüm okulların açık olacağını anlatan Macron, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade etti. Macron, bar, restoran ve mağazaların da kapatılacağını aktardı.
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HEDEF GÜNLÜK 5 BİN VAKA
Yaşlı bakımevlerine ziyaretlere izin verileceği bilgisini paylaşan Macron, insanların dışarı çıktığında yanlarında izin belgesi bulundurmaları gerektiğini kaydetti. Macron, salgının seyrinin her 15 günde tekrar değerlendirileceğini belirterek, hedeflerinin günlük Kovid-19 vaka sayısını 5 bine düşürmek olduğunu dile getirdi.
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Fransa'da 54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede, son olarak 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.
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Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 36 bin 437 vaka görüldü, 244 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 785'e ulaştı.
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 244 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 785'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 437 artışla 1 milyon 235 bin 132'ye yükseldi.
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Son 7 günde tedavi altına alınan 15 bin 177 kişiden 2 bin 145'inin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,6'ya ulaştı.
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ALMANYA SALGININ EN YÜKSEK VAKA SAYISINI AÇIKLADI
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 774 artarak toplam 481 bin 13’e yükseldi. Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
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Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272’e yükseldi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 339 bin 200'e ulaştı.
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DOKTORLAR DURUMDAN ENDİŞELİ
Hamburg-Eppendorf Hastanesi yoğum bakım ünitesi sorumlusu Stefan Kluge, yaptığı açıklamada, vaka artışını endişeyle karşıladıklarını söyledi.
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Kluge, enfekte olanların yaklaşık yüzde 5'inin hastanede ve yüzde 2'sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. 70 yaş üzeri kişilerde yüzde 50'nin üzerinde ölüm riski olduğunu belirten Kluge, Almanya'da ölenlerin yaş ortalamasının 79 olduğunu aktardı.
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MERKEL YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni karantina önlemleri ile ilgili eyalet başbakanlarıyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Buna göre 4 haftalığına tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonlarının, yüzme havuzlarının, bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına karar verildi.
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2 Kasım'dan itibaren ay sonuna kadar ülke genelinde alınacak tedbirler çerçevesinde ilkbahar aylarından farklı olarak okullar ve kreşlerin normal faaliyetlerine devam etmesinin öngörüldüğünü açıklayan Başbakan Merkel, temas sınırlamasında ise iki ailenin bir araya gelmesine müsaade edilecek şekilde en fazla 10 kişiye izin verileceğini belirtti.
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HAYAT 4 HAFTALIĞINA DURACAK
Federal ve eyalet hükümetleri salgınla mücadele edebilmek için 4 haftalığına tiyatro, opera, konser ve sinema salonlarının yanı sıra spor salonlarının ve yüzme havuzlarının kapatılması, maçların seyircisiz oynanması, paket servis hizmeti veren restoranlar haricinde bütün bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına konusunda anlaştı. Ancak kuaför ve berberler sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam edebilecek. Mağazaların da yine sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam etmesine izin verildi. Otellerde konaklamalarda mecburiyet dışında sınırlama getirildi.
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Federal hükümetin, kapanmalardan etkilenen şirket ve kurumlara kayıplarını telafi etmek için mali yardım yapması bekleniyor. Evden çalışma imkanı olanların da evlerinde çalışmaları desteklenecek.İki hafta sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapılacak
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Merkel, getirilen yeni tedbirleri vatandaşların sağlığını, ülkenin ekonomik durumunu ve çalışanların iş imkanlarını dikkate aldıklarını ve son haftalarda salgının yayılma hızını dikkate alarak değerlendirdiklerini belirtti. Hedeflerinin önce salgınının durdurulması olduğunu ifade eden Merkel, daha sonra da eğriyi aşağı çekmeyi hedeflediklerini söyledi.
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MERKEL TEDBİRLERİ SAVUNDU
Merkel Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada ülke çapında alınan yeni tedbirleri savunarak "Tedbirler uygun, gerekli ve orantılı. Eğer yoğun bakım ünitelerinin dolmasını bekleseydik o zaman çok geç kalmış olacaktık." dedi.
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Almanya'da Kovid-19 vaka sayılarının artışını "dramatik" olarak niteleyen Merkel, tedbirlerin bu vaka sayılarının düşürülmesi için alındığını belirtti.
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Yoğun bakımlarda tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısının son 10 günde iki kat yükseldiğine dikkati çeken Merkel, "18 Ekim'de 769 yoğun bakım hastası mevcutken bu rakam 10 gün sonra 28 Ekim'de 1569 hastaya yükseldi. Bu tempoda artan virüs vaka sayısı yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini zorlayacak. Kış ayları öncesinde dramatik bir durumdayız. Virüs istisnasız hepimizi etkiliyor." diye konuştu.
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Şansölye Merkel Kovid-19 ile mücadele de topyekûn mücadelenin önemine dikkati çekerek "Birbirimizle ve birbirimiz için. Bu tarihsel krizi atlatmanın tek yolu budur. Kış çok zor geçecek. Dört uzun, zor ay. Ama bitecek." ifadelerini kullandı.
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Merkel'in konuşmasını yaparken aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekillerinin konuşmayı bölmesi üzerine Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble milletvekillerini uyardı.
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POLONYA'DA VAKA SAYILARINDA YENİ REKOR
Polonya, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınında ikinci dalgası yaşıyor. Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 18 bin 820 yeni vaka ile günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.
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Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saat içinde 18 bin 820 korona virüs vakası tespit edildiği, 236 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
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Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 299 bin 49'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 851'e yükseldi. Son 24 saatte 60 bini aşkın test yapıldığını belirten Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke çapında korona virüs hastalarının kullanımına sunulan yatak ve solunum cihazı sayılarını da paylaştı. Buna göre koronavirüs hastalarına tahsis edilen 21 bin 506 yataktan 13 bin 931'inin dolu olduğu, bin 663 solunum cihazından bin 150'sinin ise hastaların kullanımında olduğu bildirildi.
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TÜM ÜLKE KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunurken, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini karantinaya aldı. Geçtiğimiz Cumartesi günü itibarıyla tüm ülke "kırmızı bölge" kapsamına alınmıştı.
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Kafeterya, bar ve restoranlar 2 hafta süreliğine kapatılırken, yalnızca paket servisi yapmalarına izin veriliyor. Kafeterya ve restoranlara ilişkin durumun 2 hafta sonra gözden geçireceklerini belirten Başbakan Mateusz Morawiecki gece kulüpleri, diskotekler, aquaparklar, havuzlar ve fitness kulüplerinin faaliyetlerinin ise askıya alındığını açıklamıştı. Toplu taşıma araçlarına kapasitelerinin yüzde 30 oranında yolcu taşıma sınırı getirilirken, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflar hariç tüm okullar ise uzaktan eğitime geçmişti.