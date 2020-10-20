Son Dakika: Koronavirüs (coronavirüs) 20 Ekim 2020 Türkiye tablosu: İllere göre vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul ve tüm bölgelerimizde vaka sayıları

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında vaka sayısı Türkiye ve dünya genelinde son dakika açıklamalar ile belli oluyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 121 bine çıkarken, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 240 bini aştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 399 bin, Hindistan'da 7 milyon 590 bin, Brezilya'da 5 milyon 237 bin ve Rusya'da 1 milyon 415 bine oldu. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölüm sayısını paylaşmaya devam ediyor.



Türkiye'de son 24 saatte 2.026 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,75 kişi yaşamını yitirdi.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116.249 Kovid-19 testi yapıldı, 2.026 kişiye hastalık tanısı konuldu.