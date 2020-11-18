Son dakika: Koronavirüs aşısında heyecanlandıran haber! Pfizer/BioNTech'ten aşı açıklaması: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

PFIZER/BIONTECH AŞISI %95 ETKİLİ! Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. ABD'li ilaç firması Pfizer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı.