Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte İzmir'de meydana gelen depremin ardından gelen ilk görüntüler
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Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi.
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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir'de bazı vatandaşlar korku yaşadı.
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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Depremin şiddetli hissedildiği İzmir'de vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü.
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Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.
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Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.
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İşte İzmir'de deprem sonrası yıkılan binalar ve yaşanan panik...