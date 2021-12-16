Son dakika: İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı! Meteoroloji'den yeni uyarı: Birçok kent beyaza büründü

"GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Uzun yıllardır Kartepe’de işletmecilik yapan Dursun Deniz, hareketli bir kış sezonu beklediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 40 santimetrelik kar yağdı. Güzel bir sezon bekliyoruz. Önümüzdeki cuma günü büyük ihtimalle pistleri açma durumumuz var. Burası İstanbul’a yakınlığıyla da ön plana çıktığı için sömestrler hep dolu geçiyor. Yurt dışından da çeşitli ülkelerden turistler geliyor. Böyle yağmaya devam etmesi bekleniyor, tahminimizce 3-4 ay daha yerde kar kalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.