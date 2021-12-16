Son dakika: İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı! Meteoroloji'den yeni uyarı: Birçok kent beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, İstanbul'da da mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde görüldü. Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. İşte 16 Aralık perşembe günü hava durumu raporu...
Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.
Devrim Mert Demir kar yağdığını duydukları gibi sınır kapısına gittiklerini belirterek, “Kar yağdığını duyduk. Arkadaşlarla hemen kar topu savaşı yapmaya geldik buraya. Gayet güzel bu özleme hasret kalmışız. İnşallah merkezimizde yağar. Burası uzak olmasına rağmen geldik. Yalnız sürücülere dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sis çok var bu saatten sonra gizli buzlanma olabilir. Dikkatli olsunlar lütfen” dedi.
Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.
Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi yükseklerinde Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreyi aştı. Ağaçlar beyaz örtüsüne kavuştu.
SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Akyazı ilçesinde etkisini gösteren kar ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetreyi buldu.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Yağış sonrası kayak pistleri açılmaya hazırlanırken, vatandaşlar da karla oynamak ve fotoğraf çekmek için Samanlı Dağları'na akın etmeye başladı.
"GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ"
Uzun yıllardır Kartepe’de işletmecilik yapan Dursun Deniz, hareketli bir kış sezonu beklediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 40 santimetrelik kar yağdı. Güzel bir sezon bekliyoruz. Önümüzdeki cuma günü büyük ihtimalle pistleri açma durumumuz var. Burası İstanbul’a yakınlığıyla da ön plana çıktığı için sömestrler hep dolu geçiyor. Yurt dışından da çeşitli ülkelerden turistler geliyor. Böyle yağmaya devam etmesi bekleniyor, tahminimizce 3-4 ay daha yerde kar kalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.