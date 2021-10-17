Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs aşısından sonra bu 3 yan etkiye dikkat
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde dünyanın farklı noktalarından takviye aşı kararları gelirken İngiltere Sağlık Bakanlığı aşıların 'üç ciddi yan etkisi'ni açıkladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) çeyrek milyara yakın insana bulutlaştı. Salgın nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybetti.
2
220 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
3
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
4
Ancak koronavirüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
5
Bu nedenle dünyanın pek çok noktasında bellirli bir yaş üzeri kişiler için takviye aşı kararı alındı. Bu ülkelerden birisi olan İngiltere'den ise çok konuşulacak bir haber geldi.
6
BU 3 YAN ETKİYE DİKKAT
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, daha önce takviye aşıdan sonra görülebilcek yan etkileri açıklayan İngiltere resmi kaynakları aşı sonrası dikkat edilmesi gereken 3 yan etkiyi açıkladı.
7
İngiltere Hükümeti'nin web sitesinde, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenen 'üç ciddi yan etki' göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı olarak sıralandı.
8
'SON DERECE NADİR'
Hükümet rehberinde bu durumun son derece nadir olduğunun altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi: 'Böyle bir reaksiyon gösterdiyseniz, bunu doktorunuzla görüşmelisiniz.' Aşıların milyonlarca insanın hayatını kurtardığının altını çizen uzmanlar bu gibi nadir reaksiyon durumlarında doktora başvurulmasının önemine dikkat çekiyor.
9
İŞTE AŞININ 4 YAN ETKİSİ
Aşı karşıtlarının sayısız iddiasına ev sahipliği yapan aşı ile ilgili İngiltere son noktayı koymuş, enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomları aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 yan etki olarak açıklanmıştı.
10
AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTA
Söz konusu sonuçlar ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor. Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.
11
Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.
12
CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.
13
CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.
14
ÇİFT AŞI OLANLAR DİKKAT
Öte yandan aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.
15
"Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.
16
İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör 'Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu' dedi.
17
İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Kovid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat & koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.
18
'Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor... Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor' diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi.
19
Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma ve öksürük bulunur.