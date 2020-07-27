MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Bu yıl tarihe geçecek... İşte Hacdan ilk fotoğraflar!
GeriDünya Son dakika: Bu yıl tarihe geçecek... İşte Hacdan ilk fotoğraflar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 12:42,

Son dakika: Bu yıl tarihe geçecek... İşte Hacdan ilk fotoğraflar!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Suudi Arabistan'da da etkisini devam ettirirken bu yıl Hac ibadeti Covid-19 gölgesinde gerçekleşecek. Mekke'ye ulaşan hacı adaylarının ilk fotoğrafları ajanslara düşerken alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünya Covid-19 salgınıyla boğuşmaya devam ederken gözler her sene binlerce Müslümanın katıldığı Mekke'deki Hac organizasyonuna çevrildi.

2
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan'da bugüne kadar 266 bin Covid-19 testi pozitif sonuç verdi, 2 bin 733 insan yaşamını yitirdi. Yetkililer bu yıl düzenlenecek Hac için bir dizi karar almıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Hac ibadetini bu yıl gerçekleştirebilecek olan şanlı hacı adayları Mekke'ye ulaşmaya başladı, Mekke'den son fotoğrafları dünyanın önde gelen haber ajansları servis etti.

4
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan yetkilileri haziran ayında bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini resmen açıklamıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Geçen hafta Kabe'nin örtüsünün değiştirilmesiyle Hac için son hazırlıklar da tamamlanmış oldu.

6
Abone Olgoogle-news

Hac ibadeti için bu yıl tarihe geçecek. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapan Mekke'de bu yıl yeni kurallar geçerli.

7
Abone Olgoogle-news

Yurt dışından kimsenin katılmayacağı Hac organizasyonuna sadece Suudi Arabistan'dan 1000 kişi katılacak.

8
Abone Olgoogle-news

Bu yıl uygulanacak bir diğer yasağa göre ise Kabe'ye yaklaşmak ve dokunmak yasak olacak.

9
Abone Olgoogle-news

Şeytan taşlanan bölümde de hazırlıklar yapıldı ve üzeri özel bir bölmeyle kapatıldı.

10
Abone Olgoogle-news

Oteller hacı adaylarını kabul etmeye başlarken her sene milyonlarca insanı ağırlayan Hac organizasyonuna bu yılki katılımın düşük olması ülke ekonomisini de vurdu.

11
Abone Olgoogle-news

Her yıl hacı adaylarının barınma, beslenme ve tur operatörleri yoluyla taşınması yoluyla ekonomisine katkı sağlayan Suudi Arabistan bu yıl ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Özellikle tur operatörleri komşu ülkelerden taşıyamadıkları hacı adayları yüzünden kapanma noktasına gelmiş durumda.

13
Abone Olgoogle-news

Mekke'deki otellerde konaklayacak hacı adaylarının valizleri lobilerde dezenfekte ediliyor.

14
Abone Olgoogle-news

Havaalanında ise özel giysili görevliler hacı adaylarını karşılıyor ve önlemler konusunda bilgi veriyor.

15
Abone Olgoogle-news

Bu yıl hacı olmak isteyenlerden 65 yaş altında olmak şartı aranıyor. Ayrıca kronik hiçbir rahatsızlığın bulunmaması da bir diğer şart.

16
Abone Olgoogle-news

Trafik polisleri şehre girişte de sıkı güvenlik önlemleri almış durumda.

17
Abone Olgoogle-news

Hac organizasyonunun koronavirüs yüzünden az sayıda kişiyle yapılacak olması dünyanın dört bir yanında hacı adayının buruk günler geçirmesine sebep oluyor.

18
Abone Olgoogle-news

Ancak ülke içindeki ekonomik sıkıntılar da bu durum yüzünden büyüyecek gibi görünüyor.

19
Abone Olgoogle-news

Mekke'de her yıl hac dönemi açık olan dükkanların çoğu kapanmış durumda.

20
Abone Olgoogle-news

Hacı adaylarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayan lokantalar da müşterisizlikten şikayetçi.

21
Abone Olgoogle-news

Ülke ekonomisine büyük zarar veren bu durum yüzünden sıkıntıya düşen iş yeri sahipleri kendilerine devlet tarafından yardım yapılmadığını söylüyor.

22
Abone Olgoogle-news

Yemen'deki savaş ve koronavirüsle birlikte düşen petrol fiyatları sonrası Hac da Suudi Arabistan'ın belini bükmüş durumda.

23
Abone Olgoogle-news

Ancak her şeye rağmen yine de tüm Müslüman dünyasının gözü Mekke ve Kabe'de olmaya devam edecek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi