Son dakika: Bu yıl tarihe geçecek... İşte Hacdan ilk fotoğraflar!
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Suudi Arabistan'da da etkisini devam ettirirken bu yıl Hac ibadeti Covid-19 gölgesinde gerçekleşecek. Mekke'ye ulaşan hacı adaylarının ilk fotoğrafları ajanslara düşerken alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı...
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Dünya Covid-19 salgınıyla boğuşmaya devam ederken gözler her sene binlerce Müslümanın katıldığı Mekke'deki Hac organizasyonuna çevrildi.
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Suudi Arabistan'da bugüne kadar 266 bin Covid-19 testi pozitif sonuç verdi, 2 bin 733 insan yaşamını yitirdi. Yetkililer bu yıl düzenlenecek Hac için bir dizi karar almıştı.
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Hac ibadetini bu yıl gerçekleştirebilecek olan şanlı hacı adayları Mekke'ye ulaşmaya başladı, Mekke'den son fotoğrafları dünyanın önde gelen haber ajansları servis etti.
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Suudi Arabistan yetkilileri haziran ayında bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini resmen açıklamıştı.
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Geçen hafta Kabe'nin örtüsünün değiştirilmesiyle Hac için son hazırlıklar da tamamlanmış oldu.
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Hac ibadeti için bu yıl tarihe geçecek. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapan Mekke'de bu yıl yeni kurallar geçerli.
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Yurt dışından kimsenin katılmayacağı Hac organizasyonuna sadece Suudi Arabistan'dan 1000 kişi katılacak.
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Bu yıl uygulanacak bir diğer yasağa göre ise Kabe'ye yaklaşmak ve dokunmak yasak olacak.
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Şeytan taşlanan bölümde de hazırlıklar yapıldı ve üzeri özel bir bölmeyle kapatıldı.
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Oteller hacı adaylarını kabul etmeye başlarken her sene milyonlarca insanı ağırlayan Hac organizasyonuna bu yılki katılımın düşük olması ülke ekonomisini de vurdu.
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Her yıl hacı adaylarının barınma, beslenme ve tur operatörleri yoluyla taşınması yoluyla ekonomisine katkı sağlayan Suudi Arabistan bu yıl ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyor.
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Özellikle tur operatörleri komşu ülkelerden taşıyamadıkları hacı adayları yüzünden kapanma noktasına gelmiş durumda.
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Mekke'deki otellerde konaklayacak hacı adaylarının valizleri lobilerde dezenfekte ediliyor.
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Havaalanında ise özel giysili görevliler hacı adaylarını karşılıyor ve önlemler konusunda bilgi veriyor.
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Bu yıl hacı olmak isteyenlerden 65 yaş altında olmak şartı aranıyor. Ayrıca kronik hiçbir rahatsızlığın bulunmaması da bir diğer şart.
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Trafik polisleri şehre girişte de sıkı güvenlik önlemleri almış durumda.
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Hac organizasyonunun koronavirüs yüzünden az sayıda kişiyle yapılacak olması dünyanın dört bir yanında hacı adayının buruk günler geçirmesine sebep oluyor.
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Ancak ülke içindeki ekonomik sıkıntılar da bu durum yüzünden büyüyecek gibi görünüyor.
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Mekke'de her yıl hac dönemi açık olan dükkanların çoğu kapanmış durumda.
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Hacı adaylarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayan lokantalar da müşterisizlikten şikayetçi.
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Ülke ekonomisine büyük zarar veren bu durum yüzünden sıkıntıya düşen iş yeri sahipleri kendilerine devlet tarafından yardım yapılmadığını söylüyor.
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Yemen'deki savaş ve koronavirüsle birlikte düşen petrol fiyatları sonrası Hac da Suudi Arabistan'ın belini bükmüş durumda.
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Ancak her şeye rağmen yine de tüm Müslüman dünyasının gözü Mekke ve Kabe'de olmaya devam edecek...