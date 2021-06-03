Son dakika... Hindistan’da koronavirüse karşı ilginç 'çözüm'
Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'ın Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.
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Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan’da, salgını önlemek için akıl almaz yöntemler kullanılıyor.
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Son olarak Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.
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Polisler, buhardan pek haz etmese de uzun uzun bekledi.
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Yüzlerinin şekilleri bile değişen polislerin, bu şekilde koronavirüsten korunacaklarını düşündükleri belirtiliyor.
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Ancak ülkede uygulanan buhar terapisi ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) herhangi bir yönergesi bulunmuyor.
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Ülke hala vaka sayılarından dolayı salgının yeni merkezi olarak adlandırılıyor.
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Toplam vaka sayısının 28 milyon 441 bin 986'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 337 bin 989 kişi hayatını kaybetti.
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Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.
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Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.
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Pozitif test oranının yüzde 6,8, iyileşme oranının ise yüzde 92,8 olduğu ülkede halen 1 milyon 713 bin 413 hastanın tedavisi sürüyor.