Son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 17 Kasım il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ARTVİN 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı



