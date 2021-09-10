Son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? MGM il il 10 Eylül hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 18°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 18°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.