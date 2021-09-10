Son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? MGM il il 10 Eylül hava durumu tahminleri
Meteorolojison dakika hava durumu tahminlerini açıklayarak, kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi'nde etkili olan rüzgarın ardından cuma günü İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur bekleniyor. AFAD'dan gelen uyarıda ise İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Eylül hava durumu tahminleri
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Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da uyarı geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu. Son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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AFAD'DAN UYARI
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
AFAD, bir başka duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 19°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 18°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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EGE Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 24°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 29°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 26°C Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 28°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 29°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 30°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 22°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 25°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 25°C Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 23°C Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 30°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 30°C Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 27°C Parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.