Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın (10 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile fırtına uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ve batısının (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri), yarın (Çarşamba) doğusunun (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri) yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
ÇANKIRI 5°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 5°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
KONYA 8°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatlerde yağmurlu