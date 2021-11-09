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Haber Giriş: 09 Kasım 2021 - 22:56 | 

Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın (10 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile fırtına uyarısı

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı çarşamba gününden itibaren ülke genelinde 6 ila 10 derece azalacak. Batı Karadeniz kıyılarında, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklenirken, İstanbul'da da fırtına ve yağmur devam edecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hava durumu uyarıları.

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1

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

2

HAVA NASIL OLACAK?

Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

3

EGE
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Kahramanmaraş ve Hatay ile Adana ve Mersin'in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ve batısının (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri), yarın (Çarşamba) doğusunun (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri) yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI 5°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

KONYA 8°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatlerde yağmurlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların genellike yağmur ve sağanak, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde kuvvetli, yarın (Çarşamba) Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 5°C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey ve batısının yağmur, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KARS 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yağmurlu

VAN 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 19°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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