Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ARTVİN 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



SAMSUN 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



TOKAT 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu



TRABZON 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



