Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından bugün için yağmur, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Bitlis, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde ise fırtına perşembe günü de sürecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 11 Kasım hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Tokat, Siirt ve Bingöl çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Bitlis, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
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EGE Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 11°C Az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 23°C Az bulutlu
İZMİR 12°C, 21°C Parçalı bulutlu
MANİSA 7°C, 18°C Az bulutlu
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 21° Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 21°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 22°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°C Az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 6°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -6°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 3°C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN 7°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT 0°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmurlu, yağış alan diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 5°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -4°C, 5°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA -2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C Az bulutlu
SİİRT 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu