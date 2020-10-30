MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri: Fahrettin Koca İstanbul'un ilçelerindeki koronavirüs son durumu açıkladı... Kentte vaka artışı yüzde 85
GeriGündem Son dakika haberleri: Fahrettin Koca İstanbul'un ilçelerindeki koronavirüs son durumu açıkladı... Kentte vaka artışı yüzde 85
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 01:00 | 

Son dakika haberleri: Fahrettin Koca İstanbul'un ilçelerindeki koronavirüs son durumu açıkladı... Kentte vaka artışı yüzde 85

Son dakika haberi.. Koronavirüs Bilim Kurulu, dün ilk kez Ankara dışında İstanbul’da gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında, son bir haftada İstanbul’daki vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu söyledi. Koca, İstanbul'un ilçelerindeki vaka artış yüzdelerini de paylaştı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum ve toplantıdan öne çıkan başlıklar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün ilk kez Ankara dışında İstanbul’da gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Bakan Koca, son bir haftada İstanbul’daki vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu söyledi. Koca, İstanbul'un ilçelerindeki vaka artış yüzdelerini de paylaştı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum ve toplantıdan öne çıkan başlıklar...

2ARNAVUTKÖY
Abone Olgoogle-news

ARNAVUTKÖY

"Üç gün önce, İstanbul’da vaka sayılarının, Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladım. İlgili bütün kurumlar olarak teyakkuzdayız. Durum, bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor. Son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır.

3ATAŞEHİR
Abone Olgoogle-news

ATAŞEHİR

Oran, 16.5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. İstanbul’da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

4AVCILAR
Abone Olgoogle-news

AVCILAR

İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor.

5BAĞCILAR
Abone Olgoogle-news

BAĞCILAR

İstanbul’un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir’de ve Tekirdağ’da yüzde 96 (artış), Bilecik ve Düzce’de yüzde 99, Edirne’de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya’da yüzde 76, Kırklareli’de yüzde 71, Kocaeli’de yüzde 63’tir. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye İstanbul’un temaslısıdır.

6BAHÇELİEVLER
Abone Olgoogle-news

BAHÇELİEVLER

Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu. Tıpkı memlekete gidişlerde, Anadolu’da yaşanan vaka artışları gibi, kurallara uyumun azalmasıyla birlikte, İstanbul’da salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz: Ama riski savar savmaz, hayatı akışına bırakıyoruz. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedelleri büyüktür

7BAKIRKÖY
Abone Olgoogle-news

BAKIRKÖY

Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse…Bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur.

8BAŞAKŞEHİR
Abone Olgoogle-news

BAŞAKŞEHİR

Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır. Virüs, bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa, biz de hareketi ve teması 3’te 1’e indireceğiz. Dışarı çıktığımızda, üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz. Günde üç kişiyle görüşüyorsak bir kişiyle görüşeceğiz.

9BAYRAMPAŞA
Abone Olgoogle-news

BAYRAMPAŞA

Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz... Gece 12’den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu’nun önerisi oldu.

10BEŞİKTAŞ
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ

83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep’te yükselmişti, Batman’da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara da İstanbul’un iki katıydı. İstanbul şu an Ankara’nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle geriledi. Ankara’da sokağa çıkma yasağı gibi uygulamak yapılmadan bu sonuçlar alındı.

11BEYKOZ
Abone Olgoogle-news

BEYKOZ

Türkiye’deki hasta sayısı yüzde 40’a yakını İstanbul’da olduğunu söylemek istiyorum. 2 bin 305 hasta sayısı, ağır hasta sayısı yüzde 30 civarında. İstanbul’da son bir haftada niye bu kadar artış oldu? İstanbul’un konuşmamda da belirttim dünyanın 14. nüfus yoğunluğu olan kenti.

12BEYLİKDÜZÜ
Abone Olgoogle-news

BEYLİKDÜZÜ

16,5 milyon ilave gelenlerle birlikte 20 milyon kentten bahsediyoruz. Dünyada benzer yaklaşımlar var. Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu.

13BEYOĞLU
Abone Olgoogle-news

BEYOĞLU

Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor. İstanbul için söylemiyorum, burada daha fazla ama bulaştırıcılığı daha çok arttı.

14BÜYÜKÇEKMECE
Abone Olgoogle-news

BÜYÜKÇEKMECE

Bizim maskeye ve mesafeye el hijyenine dikkat etmeyi söylüyoruz ama kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Bir araya gelmelerin 6-8 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyor olmalıyız.

15ÇATALCA
Abone Olgoogle-news

ÇATALCA

Kalabalıkların ciddi risk olduğunu biliyoruz. Bu bulaştırıcılık eskiye göre daha fazla oldu. HES uygulamasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem yurtdışı uçuşlar dahil olmak üzere, yurtiçi seyahatlerde HES uygulaması zorunluğunu getirdik.

16ÇEKMEKÖY
Abone Olgoogle-news

ÇEKMEKÖY

Her geçen gün yaygın hale getirme çabası içinde olmuş olacağız. Bu dönemde bizim İstanbul’un şartları gereği, vatandaşımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını bekliyoruz. Hareketi 3’te 1’ indirin diye ifade etmiştim, bizimde azaltmamız gerekiyor.

17ESENLER
Abone Olgoogle-news

ESENLER

Durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. Nisan ayında yaşadığımız tehlike de büyüktü. Hareket halindeki nüfusu 20 milyon civarında olan İstanbul’un, salgının merkezi olmasını güç birliği yaparak, kuralları uygulayarak önledik. Şimdi, benzer bir durumla karşı karşıyayız.

18ESENYURT
Abone Olgoogle-news

ESENYURT

Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur.

19EYÜPSULTAN
Abone Olgoogle-news

EYÜPSULTAN

İstediğim, hareketi ve teması 3’te birine indirmenizdir. Bunu yaparsanız, salgınla gerçekten savaşmış olacaksınız. Eğer bunu yaparsanız: Her gün işe gidip gelmek ve çalışmak zorunda olan insanlar, tedbirleri uygulayacak koşullara sahip olur. Toplu taşıma araçlarında risk azalır.

20FATİH
Abone Olgoogle-news

FATİH

Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar. Dışarıya 3 kere çıkmak yerine 1 kere çıkın derken: Hayatınıza sınırlama getirmenizi talep ettiğimin farkındayım. Talebimin amacı, hürriyetlerinizden toplum yararına fedakârlıktır.

21GAZİOSMANPAŞA
Abone Olgoogle-news

GAZİOSMANPAŞA

Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, Hareketliği azaltmaya çalışmazsanız: Sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izinleri daha uzun süre kullanamayacak.

22GÜNGÖREN
Abone Olgoogle-news

GÜNGÖREN

Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturmazsak: Kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Bu sebeple size şunu diyorum: Hareketliliği ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde, tedbirden taviz vermeyin.

23KADIKÖY
Abone Olgoogle-news

KADIKÖY

İşverenlere sesleniyorum: Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışmayı tercih edin. Çalışanlar bir aradaysa, birinin hastalığa yakalanmasıyla hepsi temaslı olur. Tüm temaslılar mecburen izole edilir. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanlarınızın sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur.

24KAĞITHANE
Abone Olgoogle-news

KAĞITHANE

Salgınla savaş, tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada, desteğinize, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var: Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın.

25KARTAL
Abone Olgoogle-news

KARTAL

Kalabalık ortama girecekseniz, bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi çıkarmayın. Virüsün size bulaşmasını göze alacağınız bir durum varsa çıkarın.

26KÜÇÜKÇEKMECE
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜKÇEKMECE

Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünken, kurala uyun. Uymuyorsanız, hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalıdır. Sevgili İstanbullular, Rica ediyorum. Testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin.

27MALTEPE
Abone Olgoogle-news

MALTEPE

Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kendilerini korumaya alsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması, disiplin istiyor.

28PENDİK
Abone Olgoogle-news

PENDİK

112 Acil Servis ekiplerimizden filyasyon ekiplerimize kadar salgınla mücadelenin tüm birimleriyle buluştuk. Sağlık ordumuzla riske karşı organize olduk. Sizden şunu hatırlamanızı istiyorum. Her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır.

29SANCAKTEPE
Abone Olgoogle-news

SANCAKTEPE

Bu sınırı zorlamamak, tedbirleri uygulamanıza bağlıdır. Tedbirler hayattan mahrum kalmak anlamına gelmiyor. Hayatı mantıklı şekilde yönetmek anlamına geliyor. Mevcut şartlara karşı hareketliliği üçte bire indirmektir.

30SARIYER
Abone Olgoogle-news

SARIYER

Biliyoruz ki, Covid-19 sadece kişilerin maruz kaldığı bir hastalık değil. Toplumların maruz kaldığı bir hastalıktır. Türkiye’nin kalbinin attığı yerde başarmak zorundayız.

31SULTANBEYLİ
Abone Olgoogle-news

SULTANBEYLİ

Sağduyunuza güveniyoruz. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız. Salgını geriletmeyi başaracağız.

32SULTANGAZİ
Abone Olgoogle-news

SULTANGAZİ

İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Özellikle son dönemde 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem şu an içinde bulunduğumuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hem iki tane acil durum hastanesi bu dönemde devreye girdi.

33ŞİŞLİ
Abone Olgoogle-news

ŞİŞLİ

Her biri 1008 yataklı ve her biri 432 yoğun bakımdan oluşan hastaneler. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın.

34TUZLA
Abone Olgoogle-news

TUZLA

Şu an İstanbul'da servis yatak doluluk oranımız yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66, bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Ventilatörler içerisinde doluluk oranımız yüzde 33.

35ÜMRANİYE
Abone Olgoogle-news

ÜMRANİYE

Yani şunu demek istiyorum; yoğun bakımlarla ilgili yüzde 66'dan kastım sadece Kovidli hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum.

36ÜSKÜDAR
Abone Olgoogle-news

ÜSKÜDAR

Diğer hastaların da buradaki sayıya dahil olduğunu, şu an yoğun bakımlarda ağır hastamızın toplamın yüzde 40'ı değil, vaka yüzde 40'ı, ağır hastamız yüzde 29-30'lar civarındadır. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda ortalama 500-550 ağır hastadan bahsetmiş oluyoruz. Halbuki bizim 9 bine yakın yoğun bakım yatağımız var. Buna tabii özel sektör de dahil olmak üzere.

37ZEYTİNBURNU
Abone Olgoogle-news

ZEYTİNBURNU

Bu vaka sayısının 2 veya 3 katına çıkması durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir. O nedenle biz bu hassasiyeti özellikle anlatmaya, vatandaşımızın kurallara uyumunu özellikle bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Biz de bakanlık olarak özellikle salgın sadece Sağlık Bakanlığının bir sorunu değil, çözebileceği sorun da değil. Bu anlamda ilgili başta İçişleri Bakanlığımızla ilgili bakanlıklarla yakın iş birliği içindeyiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi