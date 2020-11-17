Son dakika haberleri… Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Hakkındaki iğrenç iddia ortaya çıktı

ÜÇ GÜN İMZA ŞARTI İLE SERBEST Emniyet ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Bulut, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bulut’u, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada üç gün karakola imza verme şartı ile serbest bıraktı. Konu ile ilgili telefonla görüştüğümüz Duman’ın avukatı ise şunları kaydetti. “Kendisine böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmadığını sordum. Ancak, şikâyetçinin ifadesinde geçen iddiaların doğru olmadığını söyledi.” Avukat, dünkü saldırıyı kimlerin neden yaptıklarını ise henüz öğrenemediklerini kaydetti.