Son dakika haberleri… Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Hakkındaki iğrenç iddia ortaya çıktı
Dün Kadıköy’de iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Bulut Duman (30) ile ilgili çok çarpıcı bir son dakika soruşturmasının olduğu ortaya çıktı. Savcı, 13 Kasım’da gözaltına alınan Duman’ın ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmasını istedi. Mahkeme, Duman’ı haftada üç gün imza verme şartı ile serbest bıraktı. Soruşturmanın başlatılmasına neden olan bir kişinin ifadesi ise tüyler ürpertici.
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Hakkında ‘şantaj’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile 40’a yakın soruşturma ve dava bulunan Bulut Duman’ın, dünkü saldırıdan 3 gün önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınmasının nedeni ise, Duman ile eşcinsel ilişki yaşamak için görüştüğünü belirten A. E. H.’nin (26) emniyet ifadesi olduğu belirtildi.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre Duman ile A. E. H., bir arkadaşlık uygulaması aracılığı ile 3 hafta kadar önce tanıştı. İkili bir süre uygulama üzerinden görüştükten sonra birbirlerine cep telefonlarını verdi. İkili arasında WhatsApp üzerinden de süren iletişim sonrası 7 Kasım akşamı, Duman ve A. E. H. buluştu. Duman, H.’yi, Ümraniye’de kararlaştıkları noktada otomobili ile aldı. Otomobilde, Duman’ın 15 aylık kızı da bulunuyordu.
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Her iki ismin ifadesine göre de, ikili Duman’ın Kadıköy Fikirtepe’deki evine gitmek üzere hareket etti. A.E.H., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde verdiği ifadesindeki detaylar ise kan dondurdu. Soruşturma savcısı, söz konusu ifadelerin ardından 13 Kasım’da gözaltına alınan Duman’ın ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmasını istedi.
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EVDE KAMERA VARDI
A.E.H., ifadesinde Duman’ın evine ilişkin ayrıntılı bilgi vererek şunları kaydetti: “Evde kamera var. Yatağa bakan noktada kayıt yapan bir cep telefonu da vardı. Bebek bu esnada yatağın üzerinde yatıyordu. Bebek önümüzdeydi."
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AVUKAT UYARINCA
Duman ile anılan akşam ikinci kez cinsel iliş yaşadıktan sonra saat 22.45 gibi evinden ayrıldığını anlatan A.E.H., ertesi gün yaşananları, arkadaşı G. C.’ye anlattığını kaydetti. C.’nin kendisine, Duman’ın çocuk istismarı yapan veya yaptıran biri olabileceğini söylediğini anlatan H., danıştıkları bir avukatın kendilerine “Bunu derhal polise bildirmen gerekir.
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Bu ciddi bir suç” demesi üzerine polise bildirmeye karar verdiğini anlattı. H. ifadesinde “Eşcinsel ilişkimiz esnasında kendisinin çocuk istismarına yönelik bana tekliflerinden son derece rahatsız oldum. Bu durumu emniyete bildirmeye karar verdim” dedi. H., Duman ile aralarında geçen cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını da dosyaya sundu.
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SOMUT DELİLİ YOK
A.E.H.’nin verdiği ifade ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün de devreye girmesi ile birlikte savcılık harekete geçti. Savcılık talimatı ile Duman’ın evinde arama yapıldı. İfadesi alınan Duman, A. E. H. ile anılan akşam görüştüklerini, ancak aralarında cinsel ilişki yaşanmadığını söyledi.
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ÜÇ GÜN İMZA ŞARTI İLE SERBEST
Emniyet ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Bulut, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bulut’u, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada üç gün karakola imza verme şartı ile serbest bıraktı. Konu ile ilgili telefonla görüştüğümüz Duman’ın avukatı ise şunları kaydetti. “Kendisine böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmadığını sordum. Ancak, şikâyetçinin ifadesinde geçen iddiaların doğru olmadığını söyledi.” Avukat, dünkü saldırıyı kimlerin neden yaptıklarını ise henüz öğrenemediklerini kaydetti.
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Duman ifadesinde, H., ile C. K. isimli bir kişiden olan alacağı nedeni ile görüştüğünü öne sürdü. Duman, H.’nin, 15 aylık bebeği ile ilgili söylediklerinin ise doğru olmadığını belirterek “Kendisinin buna dair hiçbir somut delili” yoktur dedi.
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AVUKATI DA TEHDİT ETTİ
Öte yandan, soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Duman, kendisi ile ilgili İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirimde bulunan avukatı da tehdit etti. Polis olduğunu söyleyerek avukatı arayan Duman, bir süre sonra bu avukat adı ile sahte sosyal medya hesapları açarak bildirimlerde bulundu.
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SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANMIŞTI
Daha önce dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı. Üç şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, gözaltına alınan şahıslardan birinin "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" dediği duyuldu.