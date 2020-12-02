Son dakika haberler: YÄ±lbaÅŸÄ±nda 4 gün sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± olacak mÄ±?
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 81 ilin valiliÄŸine "SokaÄŸa Ã‡Ä±kma KÄ±sÄ±tlamalarÄ±" konulu genelge gÃ¶nderildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, valiliklere gÃ¶nderdiÄŸi "SokaÄŸa Ã‡Ä±kma KÄ±sÄ±tlamalarÄ±" konulu genelge kapsamÄ±nda, yeni bir karar alÄ±nÄ±ncaya kadar hafta iÃ§i saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi'nde yeni kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. Gelen tedbirlerin ardÄ±ndan YÄ±lbaÅŸÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± olacak mÄ± sorusu da merak edilen konular arasÄ±nda yer aldÄ±. Prof. Dr. Mustafa Necmi Ä°lhan'dan da konu hakkÄ±nda dikkat Ã§eken bir aÃ§Ä±klama geldi.. Ä°ÅŸte detaylar
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Gazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Toplum Bilimleri Kurulu Ã¼yesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ä°lhan, yÄ±lbaÅŸÄ± ile ilgili Bilim Kurulu'nun gÃ¼ndeme getirebileceÄŸi Ã¶nlemlere iliÅŸkin DHA'ya aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
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Prof. Dr.Â Ä°lhan, 31 AralÄ±k perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne denk gelen yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n alÄ±nabileceÄŸini belirterek, "Belki 31 AralÄ±k'tan baÅŸlayÄ±p 4 gÃ¼nlÃ¼k bir kÄ±sÄ±tlama sÃ¶z konusu olabilir.
BÃ¶ylece yÄ±lbaÅŸÄ± vesilesi ile toplumda insanlarÄ±n hareketliliÄŸi de azalmÄ±ÅŸ olur, dÄ±ÅŸarÄ±da bir araya gelme engellenmiÅŸ olur, ev iÃ§inde bir araya gelme engellenmiÅŸ olur. Biliyorsunuz Ramazan BayramÄ±'nda da aynÄ± kÄ±sÄ±tlamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Åžimdi 4 gÃ¼n daha bir kÄ±sÄ±tlama ile enfeksiyonun Ã¶nÃ¼ alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±labilir" dedi.
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'EN BÃœYÃœK Ã–NLEM Ã–Z SORUMLULUK'
KÄ±sÄ±tlama olsa dahi evlerde verilebilecek olasÄ± partilere de deÄŸinen Prof. Dr. Ä°lhan, "Buradaki en bÃ¼yÃ¼k Ã¶nlem Ã¶z sorumluluk.
ÅžÃ¶yle bir ÅŸey oluyor; toplum cumartesi akÅŸamdan bir araya geliyor, pazar gÃ¼nÃ¼ de beraber oluyorlar, beraber dÄ±ÅŸarÄ±da da sosyalleÅŸiyorlar, pazar akÅŸamÄ± herkes evine gidiyor. BÃ¶yle olunca cumartesinin ardÄ± sÄ±ra gelen 6-7-8'inci gÃ¼nlerde maalesef hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemliyoruz.
Filyasyona bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastalarÄ±n olduÄŸunu gÃ¶zlemliyoruz. Toplum burada Ã¶z sorumluluk iÃ§inde olarak, olabildiÄŸince Ã§ekirdek aile ile yaÅŸamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli. AÅŸÄ± da gelecek. AÅŸÄ± ile birlikte mÃ¼cadelenin daha da kuvvetleneceÄŸini hepimiz biliyoruz. Bu yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in de geÃ§erli" diye konuÅŸtu.Â
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'EVDE PARTÄ° YAPMALARINI HÄ°Ã‡ Ã–NERMÄ°YORUZ'
Prof. Dr. Ä°lhan, insanlarÄ±n evlerde bir araya gelmemesi gerektiÄŸine vurgu yaparak, "Evde insanlar bir araya gelmesin. Parti olsun olmasÄ±n, evde insanlar olabildiÄŸince misafir kabul etmemesi gerekiyor.
Zaman tam Ã§ekirdek aile olarak bir arada olma zamanÄ±, onlar ile bir arada olma zamanÄ±. Biz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n evde parti yapmalarÄ±nÄ± hiÃ§ Ã¶nermiyoruz.
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Zorunluktan dolayÄ± insanlar bir araya geleceklerse mutlaka iÃ§eriye temiz hava girmesi maske takÄ±lmasÄ± ve mesafeye uyulmasÄ± gerektiÄŸini tekrar hatÄ±rlatalÄ±m" ifadesini kullandÄ±.Â
YÄ±lbaÅŸÄ±nda kurallara uyulmazsa vakalarÄ±n artÄ±p artmayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ä°lhan, "O gÃ¼nleri gÃ¶rmek istemiyoruz. Ã‡ok ciddi bir hasta sayÄ±sÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Hastanelerin yoÄŸunluÄŸunun artmasÄ±na izin vermemeliyiz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.