'EN BÃœYÃœK Ã–NLEM Ã–Z SORUMLULUK' KÄ±sÄ±tlama olsa dahi evlerde verilebilecek olasÄ± partilere de deÄŸinen Prof. Dr. Ä°lhan, "Buradaki en bÃ¼yÃ¼k Ã¶nlem Ã¶z sorumluluk.



ÅžÃ¶yle bir ÅŸey oluyor; toplum cumartesi akÅŸamdan bir araya geliyor, pazar gÃ¼nÃ¼ de beraber oluyorlar, beraber dÄ±ÅŸarÄ±da da sosyalleÅŸiyorlar, pazar akÅŸamÄ± herkes evine gidiyor. BÃ¶yle olunca cumartesinin ardÄ± sÄ±ra gelen 6-7-8'inci gÃ¼nlerde maalesef hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemliyoruz.



Filyasyona bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastalarÄ±n olduÄŸunu gÃ¶zlemliyoruz. Toplum burada Ã¶z sorumluluk iÃ§inde olarak, olabildiÄŸince Ã§ekirdek aile ile yaÅŸamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli. AÅŸÄ± da gelecek. AÅŸÄ± ile birlikte mÃ¼cadelenin daha da kuvvetleneceÄŸini hepimiz biliyoruz. Bu yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in de geÃ§erli" diye konuÅŸtu.Â