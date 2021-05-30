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Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 - 09:43 | 

Son dakika haberler: Temaslı kişilerin karantina süresi değişti! Negatif çıksa bile süreç uygulanacak!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberini güncelledi. Yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatılırken, koronavirüs test sonucu negatif çıkanlara ilişkin madde de dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan yeni aldığı kararları rehberinde güncelledi.

2KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

 KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

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Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

5SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YENİ KARAR

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ KARAR!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.

6YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA

YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi Rehberi"nde yaptığı güncelleme ile, Covid-19 hastaları ile yakın temasta bulunmuş olan kişilerin karantina süresini 10 günden 14 güne çıkardı.

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Rehberin "Sağlık çalışanları haricinde temaslı takibi" bölümünde "Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır" ifadesi yer aldı. Bu süre daha önce 10 gündü.

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Filyasyon ekipleri için hazırlanan rehbere göre "yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10. günden önce sonlandırılamıyor".

Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı.

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Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanlarınsa 11. günde işe geri dönebilecekleri belirtiliyor. Ancak bu, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda çalışanları kapsamıyor.

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Rehbere göre Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinasıysa, PCR testi yapılmaksızın 14. günün sonunda bitiyor.

11AŞILILARA EN AZ 7 GÜN KARANTİNA

AŞILILARA EN AZ 7 GÜN KARANTİNA

Rehberde, iki doz aşı olmuş "temaslı kişilerle" ilgili de güncelleme yapıldı.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu ancak yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

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Rehbere göre "Daha önce iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, aşılama sonrası üç ay içinde COVID-19 vakası ile temas durumunda kişiler temaslı olarak değerlendirilir ve yakın temaslı olması durumunda 14 gün süreyle karantinaya alınır. Temas sonrası 7. günde yapılan PCR testi negatif olanların karantinası sonlandırılır."

13DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ

Sağlık Bakanlığı, rehberde yaptığı güncellemenin gerekçesini ise "varyant virüslerin yayılımının önüne geçmek" olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de yapılan analizlerde 'B.1.1.7 (İngiltere) varyantının tespit edilme yüzdesi %90'ı aşarak hızla baskın köken haline geldi, özellikle antikorlardan daha az etkilendikleri bilinen B.1.351 ve P.1 (G. Afrika ve Brezilya) gibi varyantlar da ülkeye girmiş olmakla birlikte halen düşük oranlarda seyrediyor'.

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Rehberde değişikliğin gerekçesi şöyle açıklandı:

"Varyant virüslerin yayılımın önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yaşanmaması (reenfeksiyonlar, aşı başarısızlıkları gibi) ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile izolasyon ve karantina süreleri ile birlikte kişiler arası mesafe ve temas sürelerinde düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur."

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Sağlık Bakanlığı temaslı takip rehberini güncelledi

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