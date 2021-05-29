Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi! Test sonucu negatif çıksa bile...
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, KoronavirüsBilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberini güncelledi. Yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatılırken, koronavirüs test sonucu negatif çıkanlara ilişkin madde de dikkat çekti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan yeni aldığı kararları rehberinde güncelledi.
2
3
KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
4
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.
5
Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
6
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ KARAR!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.
7
YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA
Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu.
8
NEGATİF ÇIKSA BİLE...
Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün.
Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.
9
AŞILILARA DA TEMAS HALİNDE 14 GÜN KARANTİNA VAR
Öte yandan, aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var.
10
Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu.
Yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.