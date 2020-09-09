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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 07:21 | 

Son dakika haberler: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Aşı çalışmaları hemen durduruldu

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı.

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AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir denekte "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu belirtildi ve bu, "rutin bir prosedür" olarak tanımlandı.

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Açıklamada, yaşanan durumun arkasındaki nedenlerin araştırılmaya başlandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini öngören dünya genelinde 176 farklı çalışma var. Bunların 33'ünde insanlar üzerinde denemeler yapılıyor, dokuz çalışma ise test sürecinin son aşamasında bulunuyor.

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Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı, etkili olma ihtimali yüksek çalışmalar arasında nitelendiriliyor ve yakından takip ediliyor.

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Aşının birinci ve ikinci test aşamaları başarıyla tamamlandı. Kısa bir süre önce üçüncü aşamasına geçildi. Bu çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yaklaşık 30 bin denek katılıyor.

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BBC'nin Sağlık Editörü Fergus Walsh, yapılacak bağımsız incelemenin verileri gözden geçirmesinin ardından düzenleyici birimlerin testlerin yeniden başlamasına karar verene kadar tüm ülkelerdeki testlerin askıya alındığını bildirdi.

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Oxford Üniversitesi'nden bir sözcü, "Böylesine büyük testlerde, tesadüfen bazı hastalık vakaları ortaya çıkabilir ancak bunların dikkatli bir şekilde bağımsız birimlerce kontrol edilmesi gerekir" dedi.

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Oxford'un geliştirdiği aşının test çalışmaları ikinci kez askıya alınıyor. Böyle durumlarda, testlerin olayın incelenmesinin ardından genellikle kısa bir süre içerisinde yeniden başlıyor.

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Konuyla ilgili haber ilk olarak sağlık ve ilaç sektörüyle ilgili haberler yapan Stat News web sitesi tarafından duyuruldu.

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Stat News'un haberinde, hastalanan deneğin İngiltere'de olduğu ancak vücudunun verdiği ters tepkinin detaylarının bilinmediği belirtildi. Haberde, deneğin hayati tehlikesinin bulunmadığı, birkaç gün içerisinde iyileşmesinin beklendiği aktarıldı.

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