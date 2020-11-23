Son dakika haberler: Koronavirüs aşısı ile ilgili 3 önemli bilgi.. Eczanelerde satılacak mı, ücretsiz mi olacak, Çin aşısında son durum ne?

İLAÇLARDAN KUŞKU DUYMAYIN Bilindiği gibi aşıda ulaşılan başarıya etkin bir ilaç bulmada maalesef henüz ulaşılamadı. Halen kullandığımız ilaçlar başka virüsler veya hastalıklar için geliştirilen ama yeni koronavirüs için de etkili olduğu kabul edilen “destekleyici” ilaçlar. Dr. Koca bunların en önemlilerden birinin “FAVİPİRAVİR” isimli antiviral ilaç olduğu düşüncesinde. Zaten bu nedenle de ithal fiyatı 150 dolar civarında olan bu ilacın ülkemizde de üretimi için 4 ayrı firmaya ruhsat verilmiş.