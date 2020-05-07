Son dakika haberler: Kafeler, camiler ve okullar ne zaman açılacak? İşte, 4 aşamalı normalleşme planı

OKULLAR EYLÜL’DE AÇILIYOR Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.