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Gizem KARAKIŞ
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 12:00,

Son dakika haberler: Kafeler, camiler ve okullar ne zaman açılacak? İşte, 4 aşamalı normalleşme planı

Salgın etkisinin kırılmasıyla birlikte son dakika haberleri ve gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Dünyayı saran koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK’da normalleşmeyle ilgili dört aşamalı eylem planı gündeme geldi. İşte aşama aşama normalleşme planı...

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreciyle ilgili, “Tedbirleri hızlandırabiliriz de tekrar sıkabiliriz de, bu pandemi ile ilgili gelecek verilere bağlı” dedi. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı il sayısının artırılmasının planlandığını belirten Erdoğan, “Vaka sayısının düştüğü illerde rahatlama olacak” diye konuştu.

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Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK’da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi. Toplantıda değerlendirilen 4 aşamalı plan şöyle:

3BERBER, AVM, MARKETLER PAZARTESİ
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BERBER, AVM, MARKETLER PAZARTESİ

Normalleşmenin birinci aşamasında marketler, berberler, kuaförler ve AVM’ler belirli kısıtlamalar kapsamında açılacak. 11 Mayıs’ta yapılacak Bakanlar Kurulu’nda vaka sayısı az olan illerde kısıtlamanın kaldırılmasının gündeme gelmesi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak’ın ise seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı son iller olması bekleniyor.

4CAMİLER, KAFELER, PANDEMİ HASTANELERİ
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CAMİLER, KAFELER, PANDEMİ HASTANELERİ

İkinci aşamada sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek.

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Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

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Umrenin ise eylülde yapılması planlamalar arasında yer alıyor. Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Spor müsabakalarının da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor. Pandemi hastanelerinin sayıları azaltılacak.

7AÇIK HAVA KONSERLERİ VE TİYATROLAR
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AÇIK HAVA KONSERLERİ VE TİYATROLAR

Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.

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Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar devam ediyor. Spor salonları ve yüzme havuzları bazı kısıtlamalarla açılacak.

9OKULLAR EYLÜL’DE AÇILIYOR
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OKULLAR EYLÜL’DE AÇILIYOR

Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.

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Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.

11VE TAM NORMALLEŞME
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VE TAM NORMALLEŞME

Dördüncü aşamanın 2021 yılı ocak ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Dördüncü aşama ile birlikte hayatın artık tam olarak normale dönmesi hedefleniyor.

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Maske ile ilgili zorunluluklar neredeyse hiç olmayacak. Tüm noktalara uçuş serbestisi sağlanacak. Hijyen kurallarına ise dikkat edilmeye devam edilecek.

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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