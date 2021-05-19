Son dakika haberler... Hindistan'da kâbus bitmiyor: Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü, köpekler ve kuşlar cesetleri yiyor!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi. Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.