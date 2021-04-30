Son dakika haberler... Hindistan'da çaresiz kalan hastalar için camiler ve İslami okullar Kovid-19 merkezine çevrildi
Hindistankoronavirüs salgınında görülmemiş felaketi yaşamaya devam ediyor. Son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edilen ülkede, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası ajansların Hindistan'dan dünyaya yolladığı fotoğraflar ise adeta yürek yakıyor. Ülkede bazı camiler ve İslami okullar da Kovid-19 merkezine çevrildi.
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Günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının rekor sayıya ulaştığı Hindistan’da Müslümanlar koronavirüs hastalarına yardım eli uzattı.
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Hastanelerde ve acil servislerde neredeyse hiç yer kalmayan Hindistan’da bazı camiler ve İslami okullar Kovid-19 merkezine çevrildi.
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Batı Gucarat eyaletinin Vadodara kentinde İslami okullardaki yöneticilerin girişimiyle kampüs içlerine izolasyonu sağlayacak koğuşlar kurulup oksijen tüpleriyle donatılmış yataklar konuldu.
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Müftü Arif Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızla artan vakalar nedeniyle hastanelerde yatak talebinin artmasına işaret ederek görevli olduğu kampüsü, Kovid-19 tedavi merkezine çevirdiğini söyledi.
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Abbas, tesisin bir haftadır faaliyette olduğunu ve çok sayıda insanın tedavi edildiğini kaydetti.
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Diğer bir Kovid-19 merkezi ise Vadodara kentindeki Cahangir Pura Camisi'nde kuruldu. Cami komite üyelerinden İrfan Şeyh, 50 yataklı tedavi merkezinin işletilmesi için doktorların işe alındığını söyledi.
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Açılan tedavi ve izolasyon merkezlerinin yanı sıra Müslüman gruplar, yatak bulma ve oksijen kaynaklarının sağlanması için yardım ve danışma hattı kurdu.
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Hindistan İslam Öğrencileri Örgütü Sözcüsü Musab Gazi, "Bir hafta önce hastalara yardımcı olabilmek için çalışma başlattık. Yeni Delhi'de 30 kişinin çalıştığı kontrol odası, Kovid-19 hastalarına yardım etmek için günün her saatinde çalışıyor." dedi.
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Hindistan, günlük koronavirüs vakalarında her gün korkunç rekorlar kırmaya devam ederken ülkeden gelen fotoğraflar adeta yürek yakıyor.
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.
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Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı. Hindistan'ın 14 eyaletinde ise günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda.
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Hindistan, "2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumunda bulunuyor. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin ve 21 Nisan'da 300 binin üzerine çıktı.
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Daily Mail'de yer alan bir habere göre Maharashtra eyaletinde bir ambulansta 22 virüs kurbanının cesetlerinin bulunduğu bir ambulans görüntülendi.
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Görgü tanıklarının aktardığına göre 22 cesedin ağırlığıyla hareket etmekte zorlanan ambulanstan görüntü almaya çalışanlar polis tarafından engellendi.
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Ülkeden daha önce de ölen yakınlarını motosikletlerle ya da farklı araçlarla taşıyan vatandaşların görüntüleri sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılmıştı.
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Kovid-19 kaynaklı ölümlerin zirve yaptığı ülkede hayatını kaybedenlerin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmamış, ölen kişilerin yakınları cesetleri kendi imkanlarıyla taşımaya başlamıştı.
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Koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde hastaneler, morglar ve ölülerin geleneksel usulde yakıldığı krematoryumların kapasitesi yetersiz kalıyor. Başkent Yeni Delhi'de polis, ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi.
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Öte yandan ülkede oksijen ve ilaç sıkıntısı da devam ediyor. Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar ve hastaların nefes almasına yardımcı olan tıbbi oksijen karaborsaya düşmüş durumda.
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Yeni Delhi'de salgın öncesi 60 pound olan oksijen tüpleri bin pounddan, normal fiyatı 20 pounddan az olan Remdesivir adlı ilaç ise 500 pounddan alıcı buluyor.
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Hindistan hükümeti tarafından açıklanan rakamların doğru olmadığına işaret eden sağlık çalışanlarına göre gerçek bilanço açıklanandan 10 kat daha kötü.
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Bu da ülkede her gün 3 milyon vaka ve 20 bin ölüm olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar bu rakamların yayılan Hindistan varyantı yüzünden artabileceğini öngörüyor.
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Hindistan'da durum bu kadar kötü hale gelmişken sağlık bakanlığından yapılan açıklama ise adeta herkesi şaşkına çevirdi.
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Günlük yeni tip koronavirüs vaka sayısında son haftalarda rekorlar kıran Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesini savundu.
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BBC'nin haberine göre, Vardhan, Hindistan'ın dünyada Kovid-19 kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip olduğunu ve ülkenin oksijen kaynaklarının yeterli olduğunu söyledi.
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Vardhan, yurt dışından gönderilen yardımlar da dahil oksijenin birçok kaynaktan temin edildiğini, depolama ve soğutma tankerlerinin hazırlandığını belirtti.
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Öte yandan bir üst düzey polis memuru, yetkililerden, Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için daha fazla krematoryum kurulmasını istedi.
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Polis memuru, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin krematoryum olmayan yerlerde aile üyeleri tarafından yakılmak zorunda olduğunu ifade etti.
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Bu arada Hindistan'a bugün ABD'den yüzlerce oksijen yoğunlaştırıcı ve solunum cihazı içeren acil tıbbi malzeme sevkiyatı ulaştı.