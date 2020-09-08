Son dakika haberler... Felaketler peş peşe geldi... Yürek sızlatan kareler...

Nisan 2020'ye gelindiğinde ise Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı kesimler Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 arttı. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE) verilerine göre, 2020'nin ilk dört ayında 405 kilometre karelik bir orman kesildi.Brezilya ordusu Amazonlardaki kaçak ormancılık ve madencilik faaliyetlerini engellemek için bölgeyi denetlemeye hazırlandığını duyurdu. Uzmanlar büyük miktarlarda karbon depolayan ormanların korunmasının iklim değişikliğiyle mücadelede yaşamsal önemde olduğunu söylüyor.