Son dakika haberler... Felaketler peş peşe geldi... Yürek sızlatan kareler...
Yeryüzünün akciğeri Amazon Ormanları'nda son yıllarda görülmemiş şekilde artan yangınların yol açtığı yıkım, Reuters haber ajansı tarafından fotoğraflandı. Felaketler arka arkaya geldi, kurtulmayı başaranların fotoğrafları ise yürek burktu. Ancak bazıları hayata tutunacak kadar şanslı değildi.
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Son yıllarda yeryüzünün akciğeri Amazon Ormanları'nda görülmemiş şekilde yangınlar arttı.
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Yangınların yol açtığı yıkım, Reuters haber ajansı tarafından fotoğraflandı.
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Dünyanın en büyük yağmur ormanlarındaki yangının önünden kaçmayı başaran bir anne maymun ve Xita adlı yavrusu yaşam savaşı veriyor.
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Alevlerin önünden kurtarılabilen hayvanlar, Amazon havzasındaki Porto Velho şehrindeki bir veteriner kliniğinde tedavi ediliyor.
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Kliniğin sahibi Carlos Henrique Tiburcio, maymun ve yavrusunun ormandan getirildiğinde çığlıklar attığını, her yerlerinin kanla kaplı olduğunu söylüyor.
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Bu yıl kurak mevsimde çiftlik işçileri ve arsa spekülatörleri Amazon'un birçok noktasında yangınlar çıkardı, alevler kontrolden çıktı.
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Dünyadaki en fazla biyoçeşitliliğe sahip yerlerden biri olan yağmur ormanlarındaki hayvanlar ise, alevler ve dumanlardan kaçmayı denedi.
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Yangında ölen birçok hayvanın fotoğrafını servis eden Reuters haber ajansı, Amazon yağmur ormanlarının şimdiye kadarki en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu bildiriyor.
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Alevlerden kurtulmayı başaran ve tedavi gören hayvanlar arasında ise şahinler, tapirler, papağanlar, armadillolar var.
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Amazon yağmur ormanlarının yüzde 60'ı Brezilya'da. Yangın fırtınası ise, 'Tropik Trump' Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun iktidar koltuğuna oturmasıyla başladı.
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'Yüzbaşı Testere' lakaplı aşırı sağcı Bolsonaro, 1988 Anayasası'na aykırı olmasına rağmen yerlilere ait koruma altındaki alanlar dahil Amazon'daki doğal kaynakların işletmeye açılmasını istiyor.
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Brezilya lideri seçim kampanyasında bölgede madencilik yapılabilmesi ve tarım işletmelerinin kurulabilmesi için yasa çıkarma sözü verdi.
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Bolsonaro'nun iktidar olmasıyla ağaç katliamının yanı sıra yüzlerce yangın çıktı. Öyle ki, 19 Ağustos 2019'da Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'da güneşin 17:51'de batması bekleniyordu ama hava iki saat önce karardı.
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Sao Paulo'yu karanlığa gömen dumanlar, 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki alevlerden gelmişti. 2019'da Amazon ormanlarındaki yaklaşık 100 bin ayrı noktada yangın çıktı, bir önceki yıla göre artış yüzde 83'tü.
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Nisan 2020'ye gelindiğinde ise Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı kesimler Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 arttı. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE) verilerine göre, 2020'nin ilk dört ayında 405 kilometre karelik bir orman kesildi.Brezilya ordusu Amazonlardaki kaçak ormancılık ve madencilik faaliyetlerini engellemek için bölgeyi denetlemeye hazırlandığını duyurdu. Uzmanlar büyük miktarlarda karbon depolayan ormanların korunmasının iklim değişikliğiyle mücadelede yaşamsal önemde olduğunu söylüyor.