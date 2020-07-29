Son dakika haberler: DSÖ'den en çok merak edilen soruya kritik cevap!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğu ancak yeni tip koronavirüsün (Covid-19) davranışının farklı olduğunu belirterek, "Bu, her havayı seven bir virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor, dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.