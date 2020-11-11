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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler... Azerbaycan yenilgisinin ardından Ermenistan karıştı! Halk sokaklarda 'Hain Paşinyan' diye bağırıyor
GeriDünya Son dakika haberler... Azerbaycan yenilgisinin ardından Ermenistan karıştı! Halk sokaklarda 'Hain Paşinyan' diye bağırıyor
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-İHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, EPA
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 16:23 | 

Son dakika haberler... Azerbaycan yenilgisinin ardından Ermenistan karıştı! Halk sokaklarda 'Hain Paşinyan' diye bağırıyor

Son dakika haberlerine göre, Dağlık Karabağ'da tarihi bir hezimet yaşayan Ermenistan'da protestolar devam ediyor, binlerce öfkeli gösterici başkent Erivan'da sokaklara indi. Rusya, Türkiye ile yapacağı işbirliğini resmen açıklarken yenilginin ardından ne yapacağını şaşıran Ermenistan'da halkın öfkesi dinmiyor, Ermeni yönetimi ise gösterileri bastırmakta zorlanıyor.

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Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilgiden sonra ortalık karıştı! Dün başlayan protesto gösterileri bugün de devam ederken halk büyük bir öfkeyle Erivan sokaklarına taştı.

2ÖFKELİ HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
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ÖFKELİ HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri güçlerinin kalmadığını belirterek Dağlık Karabağ savaşından çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan'ın büyük kazanım elde etmesi Ermenistan'da büyük olayların çıkmasına sebep olmuştu.

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Paşinyan'ın açıklamasının ardından protestocular meclisi basarak Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etmişti. Gün içerisinde ülkedeki 17 siyasi parti ortak bir bildiri yayınlayarak bugün saat 13:00'te protesto mitingi yapacaklarını duyurmuştu.

4HAİN PAŞİNYAN SLOGANLARI
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"HAİN PAŞİNYAN" SLOGANLARI!

Hükümetin istifa etmesini isteyen protestocular, "Paşinyan hain" ve "Paşinyan gitsin" şeklinde sloganlar attı.

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Ermenistan’da muhalifler partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı.

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Protestocular, Ermenistan’ın başkenti Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

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Başbakan Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

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Göstericiler, "Paşinyan hain" ve "Paşinyan gitsin" şeklinde sloganlar attı.

9GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINIYOR
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GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINIYOR

Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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Bazı protestocuların polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında muhalif "Müreffeh Ermenistan" Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan ve diğer muhalif partilerin temsilcileri de bulunuyor.

11ESKİ BAŞBAKAN GÜVENLİK SERVİSİNE ÇAĞIRILDI
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ESKİ BAŞBAKAN GÜVENLİK SERVİSİNE ÇAĞIRILDI

Ayrıca, eski Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın da Ulusal Güvenlik Servisine çağrıldığı ifade edildi.

12MUHALİFLER ULUSAL KURTULUŞ KOMİTESİ OLUŞTURDU
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MUHALİFLER ULUSAL KURTULUŞ KOMİTESİ OLUŞTURDU

Hükümete muhalif "Daşnaktsutyun" Yüksek Konsey Temsilcisi İşhan Sagatelyan, gösterilerde yaptığı konuşmada, Ulusal Kurtuluş Komitesini oluşturduklarını duyurdu.

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Bunun Parlamentoda yer alan bazı siyasi partiler tarafından desteklendiği de belirtildi.

14CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ
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CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Ermenistan cephede savaşı kaybederken siyasi çatlaklar da ülkede baş gösterince devreye Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan girdi.

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Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin anlaşma konusunda kendisinin bilgilendirilmediğini ve anlaşmayı Rus medyasından öğrendiğini söyleyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, “Kapsamlı istişareler ve tartışmalar sonucunda herhangi bir karar alınmalıydı” dedi.

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Ermenistan basını ise Sarkisyan'ın muhalefet temsilcileri ile görüşmeler yapmasını Paşinyan'a karşı cephe alması olarak yorumlayarak kısa sürede Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskıların artacağının görüldüğünü savundu.

17RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ASKERİ FAALİYETLERE SON VERDİ
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RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ASKERİ FAALİYETLERE SON VERDİ

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu açıkladı.

18KREMLİNDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI GELDİ
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KREMLİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. 400 Rus barış gücü askerinin de Karabağ'a ulaştığı bildirildi.

19KREMLİN: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA OLACAK
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KREMLİN: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi. Peskov kendisine yöneltilen soru üzerine, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.

20İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ
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İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzaladığı anlaşmanın ardından Dağlık Karabağ'a intikal ettirilen Rus barış gücünün mevcut durumuna ilişkin bilgi veren, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade etti.

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Rudskoy yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin öncü birlikleri Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu" dedi.

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