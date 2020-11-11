Son dakika haberler... Azerbaycan yenilgisinin ardından Ermenistan karıştı! Halk sokaklarda 'Hain Paşinyan' diye bağırıyor

KREMLİN: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA OLACAK Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi. Peskov kendisine yöneltilen soru üzerine, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.