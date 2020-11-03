Son dakika haberler... Ayda Gezgin'in kurtarılış hikayesini bu sözlerle anlattılar: 'Çok güzeldi, çok masumda, çok sakindi..'
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Ayda'yı kurtarma çalışanlarına katılan personeller mucize anlarını anlattı. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan da Ayda'yı öperken çekilmiş fotoğrafa ilişkin hislerini anlattı ve "Evladınızı nasıl öpersiniz? Çok masumdu, çok güzeldi. Çok sakindi." ifadelerini kullandı.
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Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı.
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Ekipler, enkazın altından 91 saat sonra Ayla Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturdu. Çocuğa ilk müdahalede bulundu.
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Serum takılan minik Ayla için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayla, elden ele ambulansa taşındı.
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MUCİZE ANLARINI ANLATTI
Ayda Gezgin'i arama-kurtarma çalışmalarına katılan bir kadın personel şu ifadeleri kullandı:
"Saat 09,14 itibariyle AFAD ekipleri tarafından medikal umke ekipleri istendi. Çanakkale UMKE’ye gönderdik. Ve alan açıldıktan sonra çocuğa müdahale edebileceğimiz boşluk var mı yok mu onu değerlendirdik."
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"Damar yolu açmak için çok uygun bir pozisyon yoktu. İlk önce oksijen alımını sağladık. Daha sonra yeterli boşluktan sonra ilk müdahalesi yapıldı. Boyunluk yapıldı, çıkarıldıktan sonra ambulansa teslim edildi."
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"Ben ambulanstayken 'babam nerede' diye sordu. Ön tarafta amcan oturuyor dedik. Ağrın var mı yok mu sorularına cevap verdi. Çok tatlı bir kız çocuğuydu."
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"HÂLÂ ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"
"Ben işin açık tarafı, elim ayağım hala titriyor. Ciddi anlamda bu olayı bile algılayamıyorum. Arkadaşlarım çıkarılana kadar beklediler. Müdahale edebilmek için, 91 saat sonra bir canlı kurtarmanın bir tarifi yok."
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Bir kurtarma görevlisi de o anları anlattı ve "Zeytin gözleriyle bize bakıyordu" ifadelerini kullandı.
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'ÇOK GÜZEL GÜLÜYORDU... AĞLAYA AĞLAYA ÇIKARDIK'
Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı:
''Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler."
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"Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.''
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Ayda'ya ilk ulaşan ekip çalışanı, şunları söyledi:
''Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız.''
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''GÖRDÜKTEN BİR SAAT SONRA ÇIKARDIK''
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekibinden Levent Onur'un söyledikleri şöyle:
''Sakarya’dan geliyoruz. Buraya intikal ettik. Beyaz eşyanın olduğu yerde yaşam alanı vardı. Bu mucizeler bizim yorgunluğumuzu da elimizden alıyor. Bulduğumuzda elini oynatıyordu. Sağlık durumunda bir sıkıntı yoktu. Sarışın, 3,5 yaşında. Bulaşık makinasının olduğu bölgeye kendisi devrilmiş, yaşam merkezi açmış kendine. Takdir-i ilahi. "
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"Biz de babayız, 6 yaşında bizim de evladımız var, 1 Kasım’da doğum günüydü. Doğum gününde Elif ve Ayda bebek bize müjde verdi. Sadece tebessüm etti. Konuşamadık. Uykudan mahmur uyanmış gibiydi. Ne olduğunu anlayamadı, toparlamaya çalıştı. Sağlık durumu çok iyi. Sıkıntı olmadığını gördük. İlk müdahaleyi orada yaptık. Gördükten 1 saat, 1 saat 15 dakika sonra çıkardık. 1. katta bulundu. Tekrar kontroller sağlanacak.''
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AYDA'NIN BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Öte yandan, Ayda'nın babasu Uğur Gezgin gözyaşlarına hakim olamadı.
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Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.
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"SU VE AYRAN İSTEDİ"
İHH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi.
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"BEN BURADAYIM"
İbrahim Topal da "İlk başta 'Ben buradayım' sesi duyunca tüm enkazın sesini susturup sese ulaşmaya çalıştık. Elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayda'ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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"BABAM NEREDE" DİYE SORMUŞ
Çocuğa ambulansta müdahale eden Fatma Aktaşçı, AA muhabirine, sabah saatlerinde AFAD ekiplerinin bölgeye bir canlıya ulaşıldığı için UMKE personeli istediğini söyledi.
Alan açıldıktan sonra çocuğa müdahale edilebilecek boşluk olup olmadığını değerlendirdiklerini aktaran Aktaşçı, "Daha sonra ekiplerimiz Ayda çocuğumuza müdahale ettiler. Damar yolu açmak için çok uygun bir boşluk yoktu onu değerlendirdik. İlk önce oksijen alımını sağladık. Oksijen desteklenmesi yapıldı. Sonra yeterli boşluk sağlandıktan sonra damar yolu açıldı. İlk müdahalesi yapıldı." dedi.
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Çocuğun enkazdan çıkarılmasından sonra ambulansa götürüldüğünü belirten Aktaşçı, "Ambulanstayken 'babam nerede?' diye sordu. 'ön tarafta amcan oturuyor' dedik. Konuştu, sorduğumuz sorulara cevap verdi." diye konuştu.
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O ANI ANLATTI: EVLADIMI ÖPTÜM BEN
Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek bu duygunun anlatılamayacağını belirtti. Erdoğan, Ayda'yı öperken çekilmiş fotoğrafa ilişkin hislerinin sorulması üzerine de şunları söyledi:
"Evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu sorayım, evladınızı nasıl öpersiniz ? Biz son enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı kaybetmedik. Burada bir canımızı, kardeşimizi, annemizi, babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. Sürekli de konuşuyorduk Atıl'la. Dikkat ettiyseniz 3-4 saatte bir ses dinlemesi yapıyorduk. Burada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden, devletimizden, milletimizden razı olsun."
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Arama kurtarma çalışmalarının başından son taş kalkana kadar canlı kurtaracaklarına inandıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle dedi:
"Orada bir ses duyduk. Çamaşır makinesinin arkasında kızımızı gördük. Çok masumdu, çok güzeldi. Çok sakindi. Çok dar bir alandı. Çamaşır makinesi hayat üçgeni oluşturmuştu. Ayakları toprağa gömülüydü. Ellerimizle ayaklarını takip ede ede bulduk. Sağlık ekiplerini çağırdık.
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İnsan bu duyguları anlatamıyor. Çok konuştuk. Özlediği yemekleri anlattı. Adımı sordu, 'elimi bırakma' dedi. Karşılıklı sohbet ettik. İnsan evladını kaybeder bulur ya insan o duyguyu yaşıyor. Evladını kaybedersin bulursun, umudu kesersin sonra o evladını Rabb'im karşına verir, o duyguyu yaşarsın. Bunları anlatamam çok farklı bir duygu. Çıkarken de evladımı öptüm ben."
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AFAD İzmir görevlisi Atıl Hepçorman da bütün ekiplerin ciddi emek harcadığını, kendilerinin de üzerilerine düşeni yaptıklarını söyledi.
"İlk günden beri umudumuzu kaybetmedik" diyen Hepçorman, "Kedi ve köpeği bile canlı çıkartarak bunu ispat ettiğimizi, ne kadar titiz çalıştığımızı tüm kamuoyuna gösterdiğimizi düşünüyorum. Van'da İzmir ekibi olarak 9. gün sonunda çıkardık, her sene doğum gününü de bizim dairemizle kutlarız. Umudumuzu son noktaya kadar yitirmeyen bir grubuz." ifadelerini kullandı.