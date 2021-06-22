Son dakika haberi... ÖSYM açıkladı! YKS'de bu kurallara uyulacak: Adaylara maske ve dezenfektan...

ÖSYM, bu hafta sonu (26-27 Haziran) yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda uygulanacak kuralları açıkladı. Adaylardan 1 saat 15 dakika önce salonda olmaları istendi. İşte o kurallar...Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecek.Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce adayların sınav binasında hazır olması isteniyor.Sınava giriş belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava girilemeyecek.Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Detaylı bilgi http://osym.gov.tr adresinde 2021-YKS Kılavuzu başlığında yer alıyor. Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezi aranabilir.1. Oturum: TYT (Cumartesi, 10.00-120 soru için 135 dakika.)2. Oturum: AYT (Pazar, 10.00-160 soru için 180 dakika.)3. Oturum: YDT (Pazar, 15.30-80 soru için 120 dakika.)