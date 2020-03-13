Son dakika haberi: Video paylaştı 'itiraf ettiler' dedi... Corona virüsün kaynağıyla ilgili şok suçlama

Sözcü Cao, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığı sözlerini aktardı.