Son dakika haberi: Ülkeler üstü üste rekor açıkladı... Salgında korkulan oluyor!
Koronavirüs salgını neredeyse dünyanın tüm ülkelerine yayılmış durumda. Covid-19'u yenebilecek bir aşı ya da ilaç geliştirmek için verilen büyük mücadele devam ederken ülkelerin duyurduğu vaka ve ölüm sayılarında kırılan rekorlar korku yarattı. DSÖ direktörü Ghebreyesus ise tüm ülkelere ciddi bir uyarıda bulundu. İşte koronavirüs salgınında son yaşanan gelişmeler.
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Dünya koronavirüs salgınının pençesinde yaşamaya devam ederken ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili veriler korku yarattı.
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Dünya genelinde bilanço hızla artmaya devam ederken birçok ülkeden gelen rekor sayılar yüzünden endişe giderek artmaya devam etti.
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Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 492 bin 982'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 592 bin 280 kişi sağlığına kavuştu. Dünya genelinde virüs nedeniyle 896 bin 926 kişi öldü.
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Dünyada Covid-19 tedavisi süren 7 milyon 3 bin 776 aktif vaka bulunuyor.
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HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI REKORU
Hindistan'da son 24 saatte 1133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülke en fazla ölüm kaydedilen günü yaşamış oldu.
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Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre can kaybı 72 bin 775'e ulaştı. Yüksek ölüm verisine karşın, bir önceki gün 90 binin üzerine çıkan vaka sayısı düşüş gösterdi ve 75 bine yaklaştı.
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Güneydoğu Asya ülkesi, artışa geçen sayılarla Güney Amerika ülkesi Brezilya'yı geçerek, vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci konuma geldi. Ülkede 4.28 milyon kişiye koronavirüs tanısı konuldu.
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İSPANYA'DA KORKULAN EŞİK AŞILDI
İspanya, koronavirüs vaka sayısında 500 bin eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu
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İspanya'daki toplam koronavirüs vaka sayısı 525 bin 549'a ulaştı. İspanya, yarım milyon eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.
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Son bir hafta içerisinde 49 bin 716 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi daha hayatını kaybetti. Vakaların ve vefatların yaklaşık üçte biri başkent Madrid’de görülüyor.
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Vaka sayılarındaki artış devam ederken, altı aylık aranın ardından okullar da kademeli olarak açılmaya başlandı.
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Vaka artışının Temmuz ayında yükseliş eğilimine girdiği İspanya şu anda Avrupa'da en yüksek günlük artışın görüldüğü ülke konumunda.
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İspanya'da vakaların tırmanışa geçmesiyle birlikte yerel yönetimler virüs tedbirlerini artırmaya başlamış, salgının ilk günlerindeki tedbirlere geri dönülmesine başlanmıştı.
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İNGİLTERE'DE VAKA ARTIŞI CİDDİ KAYGI YARATIYOR
İngiltere Sağlık Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Jonathan Van Tam, koronavirüs vakalarında son dönemde görülen "büyük değişimin" ciddi yarattığını söyledi.
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Van Tam, yaz döneminde halkın önlemler konusunda çok fazla gevşediğini belirterek, "Bu salgını yeniden çok ciddiye almaya başlamamız gerekiyor" dedi.
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Van Tam, salgınla mücadelenin yeniden ciddiyet kazanmaması halinde İngiltere'nin önündeki birkaç ayın çok zorlu geçeceğini de sözlerine ekledi.
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İngiltere, yeni vaka sayısı Pazar günü 2 bin 988 ile 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. İngiltere, Pazartesi günü de 2 bin 948 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
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BİR REKOR DA İSRAİL'DEN GELDİ
İsrail'de son 24 saatte 3 bin 392 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 40 bin 382 test yapıldığı, bunun 3 bin 392'sinin pozitif olduğu belirtildi.
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Ülkede böylece toplam vaka sayısının 135 bin 43'e yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 463'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.
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Aktif vaka sayısının 27 bin 723'e yükseldiği İsrail'de, 106 bin 294 hastanın da iyileştiği kaydedildi.
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İsrail'de son olarak 3 Eylül'de bir günde 3 bin 74 Covid-19 vakası tespit edilmiş ve bunun virüsün ülkede görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu açıklanmıştı.
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DSÖ: BİR SONRAKİ SALGINA HAZIR OLUN
Dünya yaşanan bu gelişmeleri korku içinde takip ederken salgında en yetkili kurum olan DSÖ'den de yeni bir açıklama geldi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı” dedi.
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Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, DSÖ'den gelecek salgınlar için uyarı yapıldı.
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DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığına yatırım yapması çağrısında bulunarak, “Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti. Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı” dedi.
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Dünyanın mevcut pandemiden ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, olumlu ivme sergileyen ülkelerin bunu, atipik pnömoni, MERS, kızamık, çocuk felci, Ebola, grip ve diğer hastalıklardan sonra yaptıkları hazırlıklar sayesinde başardığını kaydetti.
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DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada dünyanın aşı konusunda umutlanırken temkinli olması gerektiğini, işe yarayan, güvenli bir aşı için 2021 yılının beklenmesi gerektiği söylemişti.
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Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri DSÖ önderliğinde yürütülen, çok uluslu aşı çalışması COVAX'a katılmaya çağırmış, başta ABD olmak üzere bazı ülkeler aşı çalışmalarına kendi başlarına devam edeceklerini açıklamışlardı.