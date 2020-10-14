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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - AA / Fotoğraflar: AP, AA,Reuters,AFP
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 16:16 | 

Son dakika haberi: Tayland Kralı'nın kabusu her geçen gün daha da büyüyor

Pandeminin başında ülkesini terk edip cariyeleriyle Almanya'da bir otelde kendini ve yakınlarını karantina altına alan Tayland Kralı görülmemiş bir olay ile karşı karşıya kalmış durumda ve her geçen gün daha da büyüyor.

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Her hareketi dünyada manşet olan Tayland Kralı büyük bir kaos işle karşı karşıya kalmış durumda.

2PANDEMİDE ÜLKESİNDEN KAÇTI
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PANDEMİDE ÜLKESİNDEN KAÇTI

Pandeminin başında Almanya-Avusturya sınırındaki Garmisch Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl adındaki lüks otele cariyeleri ve yakınları ile kendini karantinaya almıştı.

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Yaptıkları bununla da kalmayan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bir ilke daha imza attı.

4RESMİ SEVGİLİSİNİ DE HAREMİNE ÇAĞIRDI
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RESMİ SEVGİLİSİNİ DE HAREMİNE ÇAĞIRDI

Kral Maha, 2019 yılında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi affederek serbest bıraktı. Tayland Kralı affetiği resmi sevgilisini Almanya’daki haremine çağırdı.

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Tayland Kralı Maha, 4ncü eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya’yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra General Sineenat’a ’resmi metresi’ olduğunu açıklamıştı.

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Kral, daha sonra sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azil etmiş ve hapse attırmıştı.

7HER GEÇEN GÜN DAHA DA KALABALIKLAŞIYOR
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HER GEÇEN GÜN DAHA DA KALABALIKLAŞIYOR

Yaptıkları halk tarafından tepki çekmeye başlayan kral binlerce insanın katıldığı gösterilerle karşı karşıya kalmış durumda.

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Tayland'da hükümet karşıtı binlerce gösterici başkent Bangkok'ta gösteri düzenliyor.

9YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER
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YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Yoğun güvenlik önlemlerine ve karşıt görüşlü grupların tacizlerine rağmen göstericiler, Bangkok Demokrasi Anıtı'ndan Başbakan Prayut Çan-oça'nın ofisinin bulunduğu Hükümet Binası'na yürüyüşe geçti.

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Demokrasi Anıtı'ndan harekete geçmeden önce hükümet karşıtları ile yandaşları arasında küçük çaplı çatışmalar yaşanırken, polis, birbirlerine plastik şişe ve yumruk atan grupları ayırdı.

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Yürüyüş sırasında polisin kurduğu iki kontrol noktasını geçen göstericiler, üçüncü kontrol noktasında durduruldu.

12POLİSLER SARI RENK GİYİNDİ
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POLİSLER SARI RENK GİYİNDİ

Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin üniforma yerine monarşiye sadakati temsil eden sarı renkte tişörtler giymesi dikkati çekti.

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Protestocular, planlarının en az bir gece hükümet binasını çevrelemek olduğunu açıklamıştı.

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Kral Maha Vajiralongkorn'un konvoyunun da bir törene katılmak üzere protestocuların bulunduğu bölgeden geçmesi planlanıyordu.

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Hükümet karşıtları daha önce iki kez gösteri düzenlemişti. 19 Eylül'deki gösteriye 20 bin civarında kişinin katıldığı belirtilmişti.

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Bu arada karşıt görüşlü grupların yetkililer tarafından organize edildiği yönünde söylentiler çıktı. Sosyal medyada bu grupların belediyeye ait araçlarla gösteri yapılan bölgeye taşındığına dair videolar paylaşıldı.

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Göstericiler, Kralın yetkilerinin azaltılması dahil siyasi reformlar ve Başbakan Prayut'un görevden ayrılması çağrısında bulunuyor.

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Dün de Bangkok'a gelen protestocuların kurduğu çadırları yıkmaya başlayan polis ile protestocular arasında ufak çaplı arbede yaşanmış, bazı siyasi eylemciler gözaltına alınmıştı.

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Tayland'da büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden eski Başbakan Yinglak Şinavatra, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı.

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Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından ordu, 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu. Cunta lideri General Prayut Çan-oça, kendisini başbakan ilan etmiş, senato feshedilmişti.

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O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayut Çan-oça, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

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5 yıl süren cunta yönetiminin ardından mart ayında yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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Ülkenin kuzeydoğusundan başkente gelen protestocuların kurduğu çadırları yıkmaya başlayan polis ile protestocular arasında ufak çaplı arbede yaşandı.

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Protestocuların çoğu daha önce sokakları kapatmaktan isyana teşvike kadar çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı. Ülkede bu suçlar, 7 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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Tayland yasalarına göre, polis, şüphelileri resmi bir suçlama olmadan 48 gün süreyle gözaltına alabiliyor.

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