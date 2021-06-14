Son dakika haberi: Tarihi Erdoğan - Biden görüşmesi başladı! İşte Erdoğan'ın NATO çantası
Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı. Saat 19.00'da başlayan görüşmede pek çok kritik konu masaya yatırılacak. İşte tarihi görüşmenin ana maddeleri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN TÜRK canlı yayınında bugün başlayan Erdoğan - Biden görüşmesini değerlendirdi.
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Caşın, 'Ortada çok zor konular var. Türkiye burada hakkını almaya gelmiştir. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, ahde vefaya uygun bir devletiz biz. Bu görüşmenin ben olumlu; hem NATO için hem Türkiye'in prestiji için olumlu olduğunu düşünüyorum. Buradaki muhataplarımıza demokratik olarak haklarımızı hatırlatacağız.' dedi.
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NATO Genel Sekreteri'nin 'Avrupa'yı koruyan üç tane ülke var. Amerika, İngiltere ve Türk Ordusu...' sözünü hatırlatan Caşın, 'soykırım', Patriot ve F-35'lerin görüşmede masaya yatırılacağını belirtti. Caşın, 'NATO'nun Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alması. Bu hassasiyetleri dikkate alacaklar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri çok önemli' dedi.
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Caşın sözlerini şöyle sürdürdü; 'Burada Savunma Sanayii'ndeki konuları nasıl çözebiliriz buna bakmamız gerekiyor. Çünkü asıl bizi ilgilendiren NATO'da bu. Şu da var, Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün kelimeleri dikkatle seçmiş, "İttifaka verdiğimiz değerin altını çizeceğiz.'
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İŞTE ERDOĞAN'IN NATO ÇANTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile yapacağı 'yeni dönem' görüşmesinde 9 kritik başlık gündeme gelecek. Yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmede, FETÖ ile mücadelede somut adım ve PKK/YPG’ye verilen desteğin kesilmesi istenecek. F-35’ler ve S-400 meselesi ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ele alınacak.
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KRİTİK KONU YPG VE FETÖ
Erdoğan, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve Suriye’de PKK-YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önem taşıdığını ABD’li mevkidaşına yüz yüze iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekecek. Görüşmede Biden yönetiminin müttefiklik ilişkileri doğrultusunda bu konularda Türkiye’yi tatmin edecek somut adımlar atması talep edilecek.
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Erdoğan ile Biden görüşmesinde en kritik konu başlığını, bir süredir gündemden düşmeyen S-400 meselesi oluşturacak. Brüksel’deki görüşmede sık sık vurgulandığı gibi S-400’lerin NATO’nun güvenlik sistemini tehlikeye atacak bir boyutu olmadığı belirtilecek.
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Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının ve yaptırımların haksız olduğu, müttefiklik ruhuna uygun olmadığı dile getirilecek.
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Erdoğan ile Biden görüşmesinde ayrıca; Suriye meselesi bağlamında İdlib’te yaşananlar, mülteci sorunu, Libya’daki gelişmeler, Doğu Akdeniz meselesi, Dağlık Karabağ’daki son durum da ana hatlarıyla ele alınacak.
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İki liderin görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda atılabilecek adımlar, karşılıklı yatırımlar ve işbirliği olanakları da masada olacak.